JBr. News #025 – O STF é lugar de fazer Rap?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O ministro Marco Aurélio Mello tomou uma decisão no mínimo polêmica. Emenda adicionada ao pacote anticrime prevê que prisões preventivas caducam em 90 dias se não forem renovadas pelo Ministério Público. Os advogados do traficante André do Rap perceberam a brecha e pediram, assim, a sua libertação. Marco Aurélio a concedeu, e não deu outra: o traficante fugiu. Marco Aurélio poderia ter decidido de outra forma? E a revisão da decisão de Marco Aurélio pelo presidente do Supremo, Luiz Fux, será mais gasolina ainda colocada nessa fogueira? A semana começa quente na alta Corte da Justiça.

Esse é o tema do JBr News de hoje, o podfast Imagem & Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!