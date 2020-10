JBr News #018 – Kassio vai mesmo para o STF?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Noticiado como indicação certa para substituir o ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, o nome do juiz Kassio Nunes já ganhava ares de incerteza ontem, diante de forte reação vinda das alas mais conservadoras próximas do governo. Em princípio, Kassio nada tem de próximo do perfil que se imaginava para um ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, daí a surpresa.

A costura da sua indicação parece ter pensado pelo Centrão e pelo meio político. Mas até que ponto é ele mesmo o preferido do presidente?

Esse é o tema do JBr News de hoje, o podfast Imagem & Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

