JBr News #014 – De volta o tempo de intriga no STF?

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Quem acompanha o JBrNews ouviu a análise de que a troca de comando no Supremo Tribunal Federal poderia trazer de volta as brigas e intrigas da Corte. E, de fato, esta semana, elas começaram a voltar. O ministro Marco Aurélio Mello resolveu antecipar seu voto no sentido de permitir ao presidente Jair Bolsonaro que responda por escrito ao inquérito da Polícia Federal que investiga a suposta tentativa de interferência na corporação denunciada pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro.

O voto antecipado de Marco Aurélio vem sendo interpretado como uma pressão indevida sobre os demais ministros, desnecessária provocação que não está sendo bem engolida pelos senhores de toga da Corte. Teremos de volta as intrigas e discussões acaloradas entre os ministros do Supremo?

Esse é o tema do JBr News de hoje, o podfast Imagem & Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

