JBr News #002 – Combate a corrupção ou perseguição política?

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Na fase hoje da operação Lava Jato que atingiu advogados em um suposto esquema de desvios no Sistema S, novamente foram ouvidos argumentos que vão se tornando comuns: “É perseguição política”.

Mas, quando isso é ouvido de personagens que vão de uma ponta a outra do espectro político brasileiro, será mesmo “perseguição política”? Ou algo mais estará por trás da repetição desse argumento?

Essa é a análise de hoje do Imagem & Credibilidade, na sua estreia também no site do Jornal de Brasília. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

