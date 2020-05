Mais um degrau na crise entre os poderes

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro disse não ter “engolido” a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que barrou a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. Elevou-se em mais um degrau a crise entre os poderes da República. A decisão de Moraes, porém, não parece ter sido um ato isolado, mas algo com o respaldo do restante da Suprema Corte. Ao mesmo tempo, uma ampla frente política, que vai de Lula do PT ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, uniu-se no palanque virtual montado para a festa de Primeiro de Maio, do Dia do Trabalhador. São uniões importantes que parecem ter um único objetivo: conter Bolsonaro. E que, é claro, provocarão algum tipo de reação da parte dele. Tudo isso …