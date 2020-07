Imagem & Credibilidade $037 – Bolsonaro e sua covid-19

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro contraiu a covid-19 agora? Ou contraiu a covid-19 depois da viagem aos Estados Unidos, quando mais de 20 integrantes da comitiva presidencial se contaminaram? Ou contraiu a doença nas duas ocasiões? Para discutir esse tema, o podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília trouxe como convidado especial o jornalista Leandro Mazzini, titular da coluna Esplanada, que é publicada em mais de 50 jornais do país. Além desse, outros temas no debate: a evolução das denúncias sobre fake news que atingem o núcleo bolsonarista, e o bombardeio que hoje atinge e compromete a credibilidade da Operação Lava Jato. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

