Túlio Milesimal

O centroavante Túlio dizia lhe faltarem menos de 80 gols para fazer parte do “clube” de Pelé e de Romário, que eram dados com mais de mil “matanças” nas responsabilidades. Naquelas circunstâncias, ele passava a semana como vereador, em Goiânia-GO, e só vinha a Brasília dois dias antes de um jogo do Botafogo-DF para treinar juntamente com o grupo.

Para dar sentido de verdade ao seu projeto milesimal, Túlio Humberto Pereira Costa jogava com a camisa de número 1.000 e tinha uma torcida organizada, a “T-1.000”, que levava aos estádios uma bandeira com a sua foto, cantava musiquinhas de incentivo e buzinava muito, achando que o empurrava para a rede.

Rolava a tarde de 27 de março de 2011, o Botafogo-DF recebia a visita do Formosa-GO, no Estádio Antônio Ottoni, no Guará. Como pouco pudera contar com Túlio durantes os treinamentos da semana, o técnico Augusto César o deixou no banco dos reservas, até os 10 minutos do segundo tempo. Por não conseguir ajudar o seu time a evitar a queda, por 1 x 3, ele saiu do gramado para tabelar com a torcida alvinegra candanga, pela informática. Escreveu em seu twitter:

“Neste campeonato inteiro de 2011 não teve um jogo sequer que joguei os 90 minutos. Isso porque o treinador diz que não treinei a semana inteira com os demais colegas”. Por um lado, ele tem razão, mas energia e gás eu tendo e muito para jogar os 90 minutos. Até porque eu treino de 2ª a 5ª na academia. Tenho que me transformar em 3 personagens: o Túlio jogador, o Túlio político e o Túlio, pai, esposo. Eu amo ser os 3!”

Túlio não chegou ao “milão” (pelas suas contas), pelo Bota-DF, que o teve por 40 jogos, com 32 gols. Mas por um outro alvinegro, o Araxá-MG, valendo pelo Módulo-2 do Campeonato Mineiro-2014, em 8 de fevereiro, aos 27 minutos da partida, cobrando pênalti (como Pelé e Romário). Saiu de campo com 1 x 1 no placar, aos 44 anos de idade. No DF, ele passou, ainda, pelo Brasiliense, disputando 25 jogos e marcando 15 tentos nas temporadas 2002/2003.