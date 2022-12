Primeironas Copeiras na Latinha

As garotas passaram por um cursinho de narração, em treinamentos com jogos de várias modalidades, além de narrações em estúdio

Em 20 Copas do Mundo – de 1930 a 2014 -, só os homens haviam narrado jogos de futebol pelo rádio e a TV. Em 2018, durante o Mundial da Rússia, as mulheres passaram a ter vez, por intermédio da Fox, de que selecionou três delas para narrarem por um canal específico. Narraram, também, para a TV da Confederação Brasileira de Futebol-CBF, os jogos da Copa América Feminino, quando as canarinhas ganharam o certame pela sétima vez.

As três selecionadas disputaram com outras três e foram anunciadas no dia 12 de junho de 2018, durante o programa”Narra quem sabe”, sob o comando de Vanessa Riche. Entre elas estava Renata Silveira (além de Isabelly Morais e Manuela, esta radialista e repórter da Rádio Sociedade da Bahia). sobre a qual trataremos abaixo.

Antes do que o lido acima, vale assinalar que, até então, a única mulher a narrar competições esportivas para a TV brasileiras fora Glenda Kozlowski, da Globo, durante as Olimpíadas-2016, no Rio de Janeiro. Mas a emissora não deu prosseguimento ao projeto.

Para a Copa do Mundo da Rússia-2018, a Fox Sport anunciou que a cobertura da Fox Sports-2 seria quase toda feita por mulheres, com a participação de apresentadoras e comentaristas que já faziam parte do time da emissora. Quatro temporadas depois, Renata Silveira entra na história, como primeira mulher a narrar uma partida de Copa do Mundo pela TV aberta brazuca.

Rolou em 22 de novembro, uma terça-feira, no Estádio da Educação, em Al Rayyan, quando o Mundial Katar-2022 teve Dinamarca 0 x 0 Tunísia, ficando o seu primeiro grito de gol lhe proporcionado pelo volante alemão Ilkay Gündogan, de pênalti, em” Japão 2 x 1 Alemanha. Depois, Renata narrou Suíça 1 x 0 Camarões; País de Gales 0 x 2 Irã; Tunísia 0 x 1 Austrália; Japão 0 x 1 Costa Rica; Camarões 3 x 3 Sérvia e Holanda 3 x 1 Estados Unidos, tendo por comentaristas os ex-jogadores Richarlyson (ex-São Paulo), Formiga (seleção canarinha feminina) e Zé Roberto (ex-Santos) – ela transmitiu, ainda, jogos pelo site GE – GloboEsporte.

Renata foi, também, a primeira brasileira a transmitir, pela TV aberta da Globo, a Supercopa feminina – Corinthians x Grêmio-RS – e partida masculina, entre elas uma da Série A do Brasileiro. Ela tornou-se global pelo final de dezembro de 2020 e estreou em 10 de março de 2021 – Botafogo 5 x 0 Moto Club-MA -, durante a Copa do Brasil, tendo por comentaristas Renata |Mendonça e Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Meses depois estava narrando Dinamarca x Finlândia, em 12 de junho de 2011, pela Eurocopa, quando o dinamarquês Christian Eriksen desmaiou em campo, de forma chocante. Renata, que tinha Ana Thaís Matos e Paulo Nunes (ex-atacante de Flamengo, Grêmio-RS, Palmeiras, Corinthians e da Seleção Brasileira) segurou legal o longo tempo de paralização da partida. Comprovou que não estava ali por acaso.

Além de ter Renata Silveira mandando ver como narradora, a Copa do Mundo Katar-2022 teve mais uma quebra de amarras para as mulheres brazucas. Durante Brasil 2 x 0 Sérvia, em Doha, no Catar, hoje, no 24 de novembro, Ana Thaís Matos tornou-se a primeira brasileira a comentar o jogo do escrete nacional masculino pela TV aberta – Globo. Ela teve por parceiro de jornada o locutor Galvão Bueno e o também comentarista Leovegildo Júnior, ex-lateral da Seleção Brasileira e do Flamengo. “Nós saímos do lugar do entretenimento e passamos a ocupar o lugar de opinião dentro do jornalismo esportivo. Se você liga a TV de manhã e passa pelos principais canais de esporte, sempre vai ter uma mulher debatendo”, lembrou a Ana.

Nascida, em São Paulo, Ana Thaís Matos passou pelo diário Lance e TV BandSports, antes de ser global, via Rádio Globo, em 2012. Depois, passou para a também global SporTV, onde iniciou-se em televisão, ganhando destaque pelo programa Troca de Passes. Em 2019, ela foi a primeira mulher a comentar um jogo do Brasileirão masculino -Santos x Athlético-PR e a comentar jogos na Copa do Mundo Feminina, também pela TV Globo – e lá se vão elas entrando na área. Hora de balançar a rede!