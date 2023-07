Ponte aérea do América

Goleiro mais espetacular da história do futebol brasileiro foi Pompéia, que fez fama defendendo clube carioca

Era a década-1960. Para Pompeia, estrar debaixo das traves era o memo que transitar de um trapézio para o outro. Nas bolas aéreas, não perdia a chance de decolar e se divertir lá por cima, além de consagrar fotógrafos pelos cliques de seus incríveis voos que faziam os antigos speakers criarem os mais mirabolantes bordões. Ganhou do locutor Waldir Amaral, da Rádio Globo-RJ, o apelido de ‘Constellation”, tirado avião quadrimotor a pistão, que voou entre 1943 e 1968, transportando passageiros e topas militares, bem como servindo ao presidente norte-americano Dwight Eisenhower. Outros locutores o chamavam por Ponte Aérea, Fortaleza Voadora e Caravelle, nome de um outro modelo de avião.

Antes de ser goleiro, Pompeia não ligava pra futebol. Em sua cidade, a mineira Itajubá, vivia brincando de saltar o que pudesse e disputando corridas com os amigos. Aos 12 de idade, pintou pela terra o Circo Americano Bandeirante. Ao parar para admirar um artista treinando saltos de trampolim, o cara o indagou se ele teria coragem de encarar. Disse sim e mandou ver, no momento em que ia chegando o dono da casa. Fugiu, com medo de levar um esporro, mas terminou foi sendo convidado, pelo homem, pra treinar mais e ganhar um dinheirinho. Passou três meses aprimorando as piruetas no chão e, depois de muitas quedas sobre rede, passou duas temporadas e meia no ofício de volante (artista que salta).

Estudante da escola profissionalizante da Fábricas Nacional de Armas, o adolescente Pompeia que disputava corridas de fundo e salto em altura, o pelas tantas, foi convidado a participar de um treino do Atlético de Varginha, que visitava Itajubá. Entrou pela ponta-direita e, como ninguém lhe pegava na corrida e nem saltava tão alto para cabecear bolas aéreas, ele marcou dois gols. Com aquilo, tornou-se centroavante do time da Fábrica de Armas e, uma temporadas depois, do São Paulo itajubense, pelo qual marcou gols em amistosos contra os paulistanos Juventus e Bragantino, que quiseram levá-lo -preferiu ficar em sua terra.

Mais uma vez, o famoso “lá pelas tantas” rolou na vida de Pompeia. O São Paulo itajubense foi a Três Pontas-MG e seu goleiro adoeceu. Por ser alto e forte, ele teve de usar a camisa 1. Arrasou e, a partir dali, decidiu ser goleiro, para sempre. Mais um tempinho depois, o Bonsucesso-RJ foi a Itajubá e Pompeia voltou a pegar muito para a selecionado municipal. No primeiro de abril de 1953, recebeu carta-convite do Bonsuça pra ser um rubro-anil, imaginou que fosse sacanagem de algum amigo, um “primiro de abril”, mas era verdade no “Dia da Mentira”.

Em seus inícios no Bonsucesso, o treinador Alfinete levava-o ao Maracanã para ver os maiores goleiros brasileiros da época em ação, o vascaíno Moacir Barbosa e Carlos Castilho, do Fluminense. Ele os aplaudia, mas não os copiava, matinha o seu estilo acrobático, com o qual estreou bom-sucessense no segundo turno do Campeonato Carioca-1953, ainda aspirante, vencendo o Botafogo, por 1 x 0. No jogo contra o América, agradou tanto aos americanos que estes lhe tiraram do Bonsucesso. Estreou, como profissional do Diabo (apelido do América), amistosamente, em 1954, vencendo o Santos, por 2 x 1, e defendendo pênalti cobrado por Pepe, ajudando o seu time a conquistar o Quadrangular Internacional de Lima, no Peru, com as participações, também, dos locais Alianza e Universitário.

José Valentino da Silva foi como Joaquim Valentino da Silva e Maria José Valentino lhe batizaram e registraram, tendo nascido em 27 de de setembro de 1934. O apelido foi porque, quando estudante o antigo curso primário (primeiro grau) vivia desenhando o marinheiro Popeye, personagem dos quadrinhos norte-americanos. Por não conseguirem pronunciar o nome do herói, os colegas falavam Pompei, que virou Pompeia e lhe acompanhou até o seu último dia de vida, em 18 de maio de 1996.

Campeão carioca, pelo América-1960, e venezuelano, pelo Deportivo Português-1967(9?) jogava usando uniforme negro ou cinza, como todos os goleiros do seu tempo. Entusiasmava ao teatrólogo Nélson Rodrigues – também, cronista esportivo – que, certa vez, escreveu: “… Pompeia… bela e emocionante figura… o goleiro mais plástico, mais elástico, mais acrobático do mundo. Nada tem de simples: complica tudo… não sabe defender sem um salto … sem um vôo. Pompéia voa… enfeita, dramatiza, dinamiza … Ele é o espetáculo.”

O livro sobre a Seleção Brasileira-1914-2004, de Roberto Assaf/Antônio Carlos Napoleão, não cita participação de Pompeia com a camisa canarinha, mas há uma foto no arquivo digital do torcedor/colecionador Raimundinho Maranhão em que o “arqueiro” aparece na Seleção Brasileira como terceiro, em pé, da esquerda para a direita, antecedido por Djalma Santos e tendo à sua esquerda Edson, Formiga, Zózimo e Hélio; agachados, na mesma aordem, Canário, Romeiro, Leônidas da Selva, Zizinho e Ferreira, comandados pelo treinador Flávio Costa.

Há pesquisadores contando que este time da foto foi formado pela Confederação Brasileira de Desportos (atual CBFutebol) para jogos contra selecionados sul-americanos, com Pompeia reserva de Veludo, do Fluminense. Para isso, citam jogo-treino (apitado por Alberto da Gama Malcher), em São Januário, no 9 de junho de 1956, contra o Bonsucesso, goleado, por 4 x 1, com gols de Leônidas da Selva (2), Romeiro e Canário, alinhando assim o selecionado: Pompéia, Djalma Santos (Rubens) e Édson; Hélio (Nílton Santos), Formiga e Zózimo (Osvaldinho); Canário (Calazans), Zizinho, Leônidas “da Selva” (Paulinho); Romeiro (Ilton Vaccari) e Ferreira. Veludo treina no time do “Bonsuca”, comandado por Gentil Cardoso e que foi: Humberto (Veludo), Mauro e Gonçalo (Édson); Décio, Pacheco (Edil) e Gilberto; Milton (Nicola) (J. Alves),Vivinho, Válter Prado, Valdemar e Nilo.

Em 1957, Pompeia substituiu Castilho no jogo final São Paulo x Rio de Janeiro, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, formando neste time: Pompeia, Paulinho de Almeida (Vsc) e Bellini (Vsc); Zózimo (Bang), Benedito (SCris) e Altair (Flu); Joel (Fla), Índio (Fla), Valdo (Flu) e Dequinha (Fla) e Pinga (Vsc), comandados por Sylvio Pirillo.