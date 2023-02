Gérson X Bianchini

Esta foi uma das grandes inimizades do futebol brasileiro e uma de suas melhores fases, a década de sessenta

Gérson e Bianchini até tiveram amizade amistosa e posavam juntos para os fotógrafos que cobriam os jogos do Botafogo, como nesta foto em que, respectivamente, cada um povoa cada extremo. Quando o “Bianca” foi negociado, com o Vasco da Gama, já eram desafetos.

De início, sem conseguir aparecer com a camisa cruzmaltina, o “Bianca”, como os locutores esportivos o chamavam, foi emprestado ao Clube Atlético Mineiro. E foi em uma disputa de vaga com os botafoguenses, pela antiga Taça Brasil, valendo vaga na Taça Libertadores, que a coisa ficou feia entre os dois ex-amigos, gerando uma das mais famosas “guerras” do futebol canarinho.

Tudo começou quando o Botafogo venceu o primeiro jogo, no Maracanã, por 3 x 2, e Gérson foi acusado de comandar um olé pra cima do “Galo”. Revoltado, Bianchini prometeu quebra-lo, durante o jogo da volta, no Mineirão. Mas ele pegou o adversário errado, o disciplinado apoiador Carlos Roberto, o que levou Gérson a chamá-lo de moleque e de covarde. O clima deixado pela balbúrdia em que fora a partida ficou tão pesado que o árbitro Frederico Lopes, dois dias depois, foi à Federação Carioca de Futebol-FCF pedir o seu afastamento. Antes, porém, culpou Gérson por tudo o que acontecera. Para ele, o deboche do meia alvinegro, dentro do “Maraca” criara aversão à sua figura pelo time mineiro e ambiente para o pior.

Frederico foi chamado de covarde, pela imprensa carioca, por não expulsar Bianchini de campo, quando este atingiu Carlos Roberto. Negou ter apitado coagido pelo presidente da FCF, Otávio Pinto Guimarães, que o visitara antes da partida, e alegou não ter excluído o jogador atleticano devido ao lance da confusão sido em bola dividida. Garantiu não ter visto o tamanho do estrago e negou desrespeito à sua autoridade, por parte dos atleticanos. Mas confirmou ter ouvido, depois do jogo, várias ofensas partindo de Paulo César “Caju”, as quais não anotara na súmula.

Não ficou só naquilo. Frederico Lopes confessou, ainda, não ter marcado um pênalti cometido pelo botafoguense Valtencir, sobre Buião, porque só vira o erro depois do confronto, assistindo ao videoteipe, e anulado um gol atleticano, por ter dúvidas no lance. Por fim, afirmou que os tumultos não teriam ocorrido se Gérson e Bianchini não tivessem sido escalados.

Carioca, do Catete, Frederico Lopes nascera em 16.09.1923 e apitava desde 1952. Era professor de jiu-jitsu, cursara psicologia e relações humanas e, fora dos gramados, trabalhava como tabelião substituto da 12ª Vara de Registro Civil, no bairro de Jacarepaguá-RJ.