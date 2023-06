Garricha no Ceub

Seu Mané disputou um amistoso pelo time das Asas Norte de Brasília

Quando ainda era time amador, o CEUB (Centro Educacional Universitário de Brasília) aventurou-se enfrentar equipes de profissionais. Um deles foi o Cruzeiro, em 6 de junho de 1972, amistosamente, em um domingo que levou às bilheterias do já demolido estádio Pelezão a grana de Cr$ 42 mil antigos cruzeiros. Reforçado por Mané Garrincha, que estava ligado ao carioca Olaria, que o liberou para o amistoso, o time da Asa Norte segurou 0 x 0 no placar do jogo apitado pelo árbitro carioca Carlos Costa, auxiliado pelos bandeirinhas candangos Cacírio Marinho e Adélio Nogueira.

Por ser a Brasília da época cidade com poucos meios de divertimento para o povão, as bilheterias do Pelezão foram abertas às 11 da manhã, com ingressos ao preço único de Cr$ 70 cruzeiros, a moeda da época. Antes de CEUB x Cruzeiro, foi programado um “esfria sol”, a partir do meio-dia, com aspirantes ceubenses enfrentando o time da CODEBRAS, e, a partir das 14 horas, bola rolando para Disbrave e Brasal, equipes de revendedoras de automóveis.

Quanto ao jogo principal, evidentemente, por ser mais forte (conferir escalação, abaixo) , o Cruzeiro teve mais domínio da partida, levando o Ceub a se virar para segurar o empate, uma grandiosa glória para o amador futebol brasiliense. Para tanto, o treinador gaúcho Carlos Morales recou Lúcio, Noel, Serginho e Cláudio.

A novidade do seu time era a estreia do meia-atacante Cláudio Garcia, ex-Fluminense. A maior atração do prélio, o Mané Garrincha, era sempre festejado quando a bola lhe chegava, mas fez poucas jogadas e pouco tentou o seu famoso drible pela direita. Por duas vezes, o Seu Mané pediu aos colegas de ataque que entrassem na área e tentassem fugir da marcação para receberem os seus cruzamentos, “mas sentiu a falta de entrosamento”, relembrava Carlos Morales, sempre que falava da partida. Por sinal, antes do início daquele amistoso, o “Torto” foi homenageado, recebendo placa de prata, lhe oferecida pelo presidente ceubense, Adílson Peres.

Embora jogos do futebol mineiros não fossem televisionados para Brasília, na época – normalmente, eram os cariocas e os da Seleção Brasileira -, o torcedor candango conhecia muitos dos atletas cruzeirenses famosos, como o zagueiro Fontana (tricampeão na Copa México-70, os atacantes Palhinha e Eduardo Amorim, e o apoiador Luís Carlos Lemos, que defendera o Vasco da Gama, que era frequente na TV candanga das tardes dos domingos.

De acordo com jornalistas que assistiram a partida, entre eles Jorge Martins e Nílson Nélson, o empate zerado no placar foi até justo, “devido a garra demonstrada pelo nosso time, que ressentiu-se de experiência”, assegurou o sempre sorridente e gordo treinador Carlos Morales, que fora campeão brasiliense-1963, jogando pelo Cruzeiro do Sul.

O Ceub consegui aquele gloriosíssimo empate por conta de: Zé Walter; Aderbal (Sérgio), Noel, Lúcio, e Serginho; César e Darese, (Augustin); Garrincha ( Procópio), (Carlos Alberto), Cláudio, Hermes e Dinarte. O Cruzeiro alinhou: Raul; Lauro, Moraes, (Darci Menezes), Fontana e Wanderlei; Toninho e Luís Carlos Lemos; Eduardo, Palhinha, (Rinaldo), Repeto e Lima. A nota zero do amistoso ficou para as expulsões de campo do anfitrião Noel e do visitante Repeto, devido jogadas violentas.