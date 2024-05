GAMA CAMPEÃO PERNAMBUCANO

Bateu no Sport Recife, em dois jogos na casa deste, e papou mais duas pra cima do Santa Cruz, aqui n DF, onde, também, bateu o Náutico. Confira mais está bravata alviverde:

13 de outubro de 2001 – Gama 2 x 0 Santa Cruz – jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no Bezerrão, com Robston, aos 25 do primeiro, e Nen (foto), aos 31 minutos do segundo tempo, marcando os gols da vitória que levaram o Periquitão para 18 pontos, pulando, da 26ª, para a 22ª colocação. Detalhe: Nen havia substituído Robston. O jogo foi apitado por Álvaro Quelhas-RJ e não teve público e renda divulgados. Treinado por Cláudio Duarte, o time alviverde mandou à luta: Ronaldo Giovanelli; Wilson Goiano, Jairo, André Figueiredo e Rubens (Paulo Henrique); Deda, Robston (Nen), Luiz Fernando e Lindomar; Alessandro Bocão (Romualdo) e Anderson Barbosa.

10 de novembro de 2001 – Gama 2 x 1 Sport Recife-PE – vitória de virada, valendo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, na casa do adversário, na Ilha do Retiro, em Recife. Os gamenses levaram gol aos 45 do primeiro tempo, mas, na fase final, Nen, aos 12, e Lindomar, cobrando pênalti, aos 34 minutos, deram a volta por cima no marcador. No lance do primeiro gol, Wilson Goian cobrou falta para dentro da área fatal pernambucana e Nen cabeceou para empatar. No segundo, Axel tocou na bola com uma das mãos, onde não podia. Pênalti que Lindomar cobrou e virou: Gama 2 x 1, levando o Periquitão para 27 pontos, em prélio assistido por 7.972 presentes que pagaram de R$ 16.677, 00. Treinado por Sérgio Alexandre, os alviverdes foram: Ronaldo Giovanelli; Wilson Goiano (Paulo Henrique), Gérson, Jairo e Rochinha; Nen, Robston, Lindomar e Romualdo; Mauro e Anderson Barbosa.

27 de maio de 2005 – Gama 3 x 2 Santa Cruz-PE – sexta rodada do Campeonato Beasileiro da Série B, no Bezerrão, com arbitragem de Álvaro Azevedo Quelhas-MG e portões fechados, punição por um torcedor ter atirado latinha de cerveja no gramado do mesmo Bezerrão, em Gama 2 x 1 Grêmio-RS. Treinado por Caio Júnior, o Periquitão chegou a abrir três gols de frente. Márcio Luiz, aos 29 e Diogo Galvão, aos 36, fizeram a festa no placar do primeiro tempo, enquanto Maia, aos 10 da segunda etapa, fez o terceiro. Time do dia: Alencar, Thiago Junio, Luís Henrique e Junior Paulista; Patrick, Emerson (Cuca), Márcio Luiz (Gilvan), André Luís e Jean; Maia (Wesley) e Diogo Galvão.

14 de julho de 2007 – Gama 2 x 1 Santa Cruz-PE – valeu pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no (velho e demolido) Mané Garrincha, levando o Periquitão para o terceiro lugar, com 18 pontos. O placar aberto pelo visitante, aos 23 minutos do primeiro tempo. O time candango correu atrás do empate que conseguiu aos 38, quando Val Baiano cruzou bola para cabeçada de Raul: 1 x 1. E ficou por aquilo a etapa. No segundo tempo, o tento da vitória gamense saiu aos 21 minutos, com Val Baiano cobrando falta, da esquerda do seu ataque, e mandando um míssil na rede da Cobra Coral (apelido do time visitante): 2 x 1. Apitado por Rodrigo Braghetto-SP, o jogo teve 1.213 pagantes e rendeu R$ 8.067,00. Comandado pelo treinador Roberto Cavalo, o Gama foi: Everton; Saulo (Dennis Richard), Fabrício, Éder e Rodrigo Ninja; Léo, Ralf, Naves e Raul (Daniel Coracini); Deni (Gavião) e Val Baiano.

20 de outubro de 2007 – Gama 1 x 1 Santa Cruz-PE – 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio chamado por “Mundão do Arruda”, em Recife. Nildo, em cobrança de pênalti, marcou para a Cobra Coral (apelido do Santa Cruz), enquanto Dendel, aos 41 minutos do segundo tempo, deixou tudo igual. Com o resultado, o Gama ficou com 42 pontos e subiu para o 11º lugar. Treinado por Vitor Hugo, o Periquitão teve: Renê; Denis, Éder (Paulo Matos) e Gilvan; Ademir (Dendel), Ralf, Cleisson, Robson Luiz (Raul) e Rodrigo Ninja; Val Baiano e Bebeto.

19.08.2005 – Gama 2 x 0 Náutico-PE – Campeonato Brasileiro da Série B, em uma noite de sexta-feira, no Bezerrão, apitado por Rogério Pereira da Costa-MG, com portões fechados. Bruno Soares, aos 16 e Goeber, aos 37 minutos do segundo tempo, marcaram os tentos da partida. Treinado por Heiriberto da Cunha, o Periquitão foi: Alencar; Wesley, Gilvan, Bruno Lourenço e Bruno de Jesus; Goeber, Bruno Soares, Lindomar e Rodriguinho (Djalma); Maia (Cahê) e Anselmo (Diogo Galvão).

10 de setembro de 2005 – Gama 2 x 0 Sport Recife – Campeonato Brasileiro da Série B, 21ª rodada, em um sábado, na Ilha do Retiro, em Recife, com apitos por Wagner dos Santos Rosa-RJ, público de 4.535 pagantes e renda de R$ 21.593,00. Na rede, pintou o atacante Maia, aos 39 da etapa inicial e aos sete minutos do segundo tempo. O treinador Heriberto da Cunha comandava esta rapaziada: Alencar; Carlinhos, Thiago Junio, Gilvan e Ronildo; Goeber, Bruno Soares, Lindomar e Rodriguinho (Djalma); Diogo Galvão (Canela) e Maia.