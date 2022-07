Futebol Olímpico

Brasília sediou 10 jogos das Olimpíadas-2016, sem nenhum gol do time canarinho. Confira os placares – masculino: 04.08 – 13h – Iraque 0 x 0 Dinamarca; 04.08 – 16h – Brasil 0 x 0 África do Sul; 07. 08 – 19h – Dinamarca 1 x 0 África do Sul (gol de Robert Skov); 07. 08 – 22h – Brasil 0 x 0 Iraque; 10.08 – 13h – Argentina 1 x 1 Honduras; 10/08 – 16h – Coréia do Sul 1 x 0 México; 13/08 – 13h – Alemanha 4 x 0 Portugal. Feminino: 09/08 – 16h – Alemanha 1 x 2 Canadá; 09/08 – 22h – China 0 x 0 Suécia; 12/08 – 13h – Estados Unidos 1 (3) x 1 (4) Suécia.

BRASIL 0 X 0 ÁFRICA DO SUL – Quem esperava por goleada brasileira irritou-se pela “bola furada” do time masculino, no Mané Garrincha, em uma quinta-feira. Mesmo com um a mais, a partir dos 59 minutos, a moçada enrolou-se diante de uma equipe segura e bem armada. Por isso, levou vaias, desde o final do primeiro tempo. Neymar, capitão e craque do time, teve atuação discreta, tentando jogadas individuais, mas ficou devendo.

Os visitantes tentaram segurar os brasileiros com duas linhas de quatro e dois atletas mais adiantados, todos dispostos em um pequeno espaço, encurtando e congestionando o campo. Deixava o Brasil tocar a bola, mas não abria espaços para ataques intensos. Neymar ficava muito estático, pela esquerda, tentando jogadas individuais. Não arrancava para o gol e as tabelas muito vistas nos treinos saíam pouco, bem como lances profundos, pelo meio, ou pelos lados. Em uma deles, Gabriel Barbosa lançou Gabriel Jesus, que não alcançou a bola.

Além do chute de Felipe Anderson, de fora da área e com bola rente à trave, as melhores chances brasileiras foram em duas tentativas de Neymar, da entrada da área, com o goleiro sul-africano cedendo “corner”. O rival, mesmo finalizando menos, foi mais perigoso, com bom toque de bola e contando com vacilos da defesa “brasuca”.

No segundo tempo, os sul-africanos soltavam-se um pouco e os brasileiros perdiam bolas seguidas, errando muitos passes e mostrando descontrole. Irritavam e torcida brasiliense e eram vaiados. Quando os sul-africanos tiverma um jogador expulso de campo, o treinador Rogério Micale usou o 4-2-4, trocando Felipe Anderson por Luan. Minutos depois, para ter mais fôlego e mais marcação, trocou Renato Augusto (saiu bastante vaiado) por Rafinha. O time atacou, animou-se e criou chances com Gabriel Barbosa e Neymar. Mas a melhor foi em um cruzamento de Luan, que terminou com Gabriel Jesus acertando a trave.

04.08.2016 BRASIL 0 x 0 ÁFRICA DO SUL. Juiz: Antonio Mateu Lahoz-ESP. Público e rendas: não divulgados. BRASIL – Weverton; Zeca, Marquinhos, Rodrigo Caio e Douglas Santos (William); Thiago Maia, Renato Augusto (Rafinha Alcântara) e Felipe Anderson (Luan); Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus e Neymar. Técnico: Rogério Micale. ÁFRICA DO SUL – Khune; Mobara, Mathoho, Coetzee e Mekoa; Mvala, Motupa, Modiba (Ntshangase) e Dolly; Masuku (Morris) e Mothiba. Técnico: Owen da Gama. Cartões amarelos: Thiago Maia e Marquinhos (Brasil) e Mathoho (África do Sul).

BRASIL 0 X 0 IRAQUE – segunda decepcionante atuação brasileira no Mané Garrincha. Os canarinhos estiveram tão ou mais irritantes do que no jogo anterior, nervosos, atrapalhados e errando muitos passes. Com Neymar apagado, a torcida gritou “Marta, Marta” – jogara um bolão e marcara dois gols nos 5 x 1 Suécia.

Por pouco, o Iraque quase marca, aos 11 minutos. Abdul-Raheem aproveitou saída horrível do gol de Weverton, cabeceou e acertou a bola na trave, no único lance perigoso deles. O Brasil chegou a criar algumas chances de gol, mas, além de não finalizar bem, abriu muitos espaços na defesa para ser atacado. Gabriel Jesus desperdiçou a grande chance de gol, aos dois minutos. Livre, na área, chutou para fora, à direita do goleiro, pixotada demonstrada, em outros lances, por Gabriel “Gabigol”, Zeca, Renato Augusto e Neymar.

Os canarinhos sentiam a falta de um líder, quando a torcida começou a vaiar, depois de 75 minutos de futebol ruim. Um dos principais alvos dos torcedores era Renato Augusto. Pra piorar, um torcedor invadiu o campo, com a camisa pra cima, enquanto a bola estava parada, aos 42 minutos do segundo tempo. Três seguranças o imobilizaram e o tiraram do campo.

07.08.2016 (domingo) – Brasil 0 x 0 Iraque. Juiz: Ovidio Hategan-ROM. Assistentes: O. Sovren e S. Gheorghe. Público renda: não divulgados. BRASIL: Weverton; Zeca, Marquinhos, Rodrigo Caio e Douglas Santos (William); Thiago Maia, Renato Augusto e Felipe Anderson (Luan); Gabriel Jesus (Rafinha), Neymar e Gabigol. Técnico: Rogério Micale. IRAQUE: Hameed, Ali, Ibrahim, Nadhim e Ismail; Natiq, Luaibi (Faez), Kareem (Tariq) e Attwan; Adnan e Raheem (Ahmed). Técnico: Abdul Hani Shahad.