Flamengo x Arabedangos

Cartolas enganaram torcedores e não levaram time árabe ao Mané Garrincha

A data 5 de julho de 1987 é interessante no calendário histórico do futebol brasiliense. Para ela, estava anunciado um amistoso, no velho Estádio Mané Garrincha, entre o Flamengo, dono de maior torcida em Brasília, e o libanês Al Khoyol, em homenagem ao Dia Nacional da Comunidade Árabe no Brasil. Só que, no instante do apito inicial do árbitro Edson Rezende de Oliveira-DF, quem estava em campo não era o time árabe anunciado, mas a Seleção Brasiliense.

Além das vaias dos descendentes de libaneses residentes na cidade, a torcida vaiou, ainda mais, quando o alto-falante da casas anunciou a escalação rubro-negra sem os titulares Zé Carlos (goleiro) Leandro e Jorginho Amorim (defensores) e Adílio (meia). Mais vaias cobriram o estádio quando o locutor “altofalântico” anunciou que o mais esperado para a partida, o maior ídolo do então futebol brasileiro, Zico, não atuaria, devido ae uma contratura muscular.

Junto com as vaias, muitos torcedores foram embora, sentindo-se enganados. Só foi bom para o treinador do selecionado candango, Hércules Brito Ruas, ex-zagueiro de Vasco da Gama, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e da Seleção Brasileira tricampeã mundial no México-1970. Para ele, as cinco ausências poderiam melhorar as coisas para seu jovem e inexperiente grupo. Para a reportagem do Jornal de Brasília da época, “o Flamengo chegaria a uma “fácil vitória”.

Mas não foi bem assim. Embora tivesse dominado a partida por todo o primeiro tempo, o Fla demorou 31 minutos para sacudir a rede, por intermédio do driblador ponta-esquerda Júlio César “Uri Geller”.(foto)

Para o segundo tempo, o Flamengo fez mais trocas de titulares e levou mais vaias. Com aquilo, o time do Brito, que trocou, também, algumas peças e levou mais trabalho ao visitante que mostrava-se muito desgastado fisicamente e ficava naquela de espanar lances e jogar em contra-ataques, pra segurar o placar, que ficou no 1 x 0.

A Seleção Brasiliense foi: Wanderley (Dias), Ricardo (Chaguinha), Iranil, Zinha (Rildo) e Jerônimo; Marco Antônio, Bolão e Zé Maurício; Régis (Carlinhos), Bé (Niltinho) e Wadi (Marcelo Freitas). O Flamengo, do técnico Antônio Lopes, teve: Cantarele; Ailton, Guto, Aldair e Aírton; Andrade, Júlio César (Jecimar) e Bebeto; Renato Gaúcho, Kita e Marquinhos.