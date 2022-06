Brasília na Taça de Ouro -1983

Uma grande aventura do então melhor time do futebol candango

No dia 6 de março de 1983, o então Brasília Esporte Clube (hoje, Futebol Clube) visitava o chamado estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, e caía ante a local Ferroviária, por 1 x 3, valendo pela Taça de Ouro do Campeonato Nacional ( a série abaixo era a Taça de Prata) e o Jogo 9 do Teste 639 da Loteria Esportiva, que ainda empolgava. Inclusive, a principal publicação esportiva do país, a revista Placar, da Editora Abril, fornecia informações sobre todos os times incluídos no volante da vez.

No informe sobre o Brasília, a semanária o considerava um dos piores times do campeonato e destacava que jogaria sem um dos seus motores, o suspenso meia-armador Paulo Sérgio. Como a “Ferro” jogaria em casa e só precisaria de um ponto para seguir adiante, logo, seria mais vantagem não acreditar na zebra. E foi o que deu: Ferroviária 3 x 1.

O Brasília fora incluído no Grupo G, ao lado, ainda, de Colorado-PR, Internacional-RS e Botafogo. E só somou quatro pontos – 23.01.1983 – 3 x 2 Botafogo-RJ; 06.02 – 0 x 0 Ferroviária-SP; 23.02 – 0 x 0 Colorado-PR. Nos demais – 26.02 – 0 x 2 Colorado; 29.01 – 0 x 2 Inter; 09.02 – 1 x 2 Inter; 26.02 – 0 x 3 Botafogo – pisou na bola, como manda o figurino dos times “lebréias”. Inclusive, sobre a última partida citada, a repórter Maria Helena Araújo, primeira mulher a escrever em Placar, contou que o Brasília ajudou a torna-la uma das piores já disputadas n Maracanã.

Até então, o Brasília participara de 49 testes da “Loteca”, com 25 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Naquele 6 de março de 1983, diante de 4.467 pagantes (812 menores), que gastaram: Cr$ 2.043.800,00, o time candango alinhou: Déo; Ricardo, Kidão, Iranil e Zu; Marco Antônio, Vander e Cléber; Mardone (Bolão), Santos e Zé Carlos. O time foi ao Brasileirão credenciado pelo título de campeão candango-1982, em 36 jogos, com 29 pontos, 12 vitórias, 12 empates, cinco derrotas, 28 gols pró e 19 contra.