Ataque europeu

Flamengo já escalou dois atacantes gringos juntos em seu ataque

Aconteceu em 1967 e foi inédito no futebol brasileiro da fase profissional, quando a legislação esportiva sobre estrangeiros era rigorosíssima: os rubro-negrops foram a campo, contra o Vasco da Gama, em dois amistosos, incuindo Rimbo e Albert.

O primeiro, Roland Rimbo, na temporada sueca-1966 marcara 16 tentos, estreando como profissional do AIK.

Trazido por Gunnar Göranson, diretor de uma firma sueca no Brasil e, também, do clube rubro-negro, Rimbo chegou em um dia de novembro e, no outro, já foi escalado, durante o segundo tempo de um amistoso com o Atlético-MG, no Mineirão. Como fazia muito calor na noite da partida, ele não suportou atuar por toda a etapa do encontro em que o “Galo” mandou 2 x 1. E, como não estava inscrito para o Campeonato Carioca, que entrava na reta final, passou dois meses só treinando. Até que foi lançado diante dos vascaínos, valendo a Taça Rivadávia Correa Meier. Agradou e, pelo Flamengo, não teria ido embora. Mas veio com a mulher, deixando um filho pequeno na Suécia, a saudade o fez voltar para o AIK.

O outro gringo escalado pelo Fla foi o húngaro Florian Albert, ganhador da “Bola de Ouro”, como o melhor jogador europeu de 1966. Na época, a distinção era entregue pela revista francesa “France Football” – agora, é pela FIFA. Albert foi convidado a visitar o Brasil e vestir a jaqueta rubro-negra em dois amistosos. Além deles, um outro astro europeu a vestir a camisa do Flamengo foi o goleiro Yashin, o lendário “Aranha Negra”. Em férias no Brasil, treinou na Gávea, em 1965, para manter a forma. Posou para fotos com a camisa do “Urubu” e deu conselho aos goleiros da casa. Só!

Quanto aos amistosos com dois europeus no ataque rubro-negro, no primeiro, Mengo 2 x 0; no segundo, “Almirante” 2 x 0. Como ficaram igual no placar, por cortesia do Flamengo, que o convidara, o Vasco recebeu a taça disputada. Confira as escalações:

15.01.1967 – Flamengo 2 x 0 Vasco. Taça Rivadávia Correa Meyer. Estádio: da Gávea-RJ. Juiz: Arnaldo César Coelho. Público: 6.526. Gols: Pedrinho, aos 29, e Osvaldo II, aos 57, de pênalti. Flamengo: Marco Aurélio; Murilo, Ditão (Gílson), Jaime e Paulo Henrique; Carlinhos (Arílson) e Pedrinho; Dênis (Jarbas), Florian Albert, César Lemos (Rimbo) e Osvaldo II.

19.01.1967-Vasco 2 x 0 Flamengo. Taça Rivadávia Correa Meyer. Estádio: da Rua General Severiano-RJ. Juiz: José Mário Vinhas. Público: 4.531. Gols: Oldair, aos 25min do 1º tempo, e Moraes, aos 41 do 2º tempo. Vasco: Édson Borracha; Nilton Paquetá, Sérgio, Ananias e Oldair; Maranhão (Salomão) e Danilo Menezes; Zezinho (Nado), Adílson, Bianchini e Moraes Técnico: Zizinho. Flamengo: Marco Aurélio; Murilo (Leon), Luís Carlos, Jaime e Paulo Henrique; Carlinhos e Pedrinho (Jarbas); Dênis, César, Florian Albert (Fio Maravilha) e Osvaldo Técnico: Armando Renganeschi.