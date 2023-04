Alto, loiro e matador

Mafrini em seus primeiros jogo pelo Flu mostrou em campo o mesmo estilo de jogo do antigo meia-atacante tricolor

Entre 1967 e 1972, o técnico Cilinho (Otacílio Pires de Camargo) burilou e lançou um garoto, de 17 de idade, no ataque da Ponte Preta. Lá pelas tantas, o Palmeiras pediu o empréstimo dele, por três meses. O moleque agradou ao técnico Oswaldo Brandão e ganhou vaga no time do mestre em quatro partidas, marcando quatro gols.

O “Verdão”, no entanto, deixou a bola rola, achando que ninguém estava vendo nada. Mas o Fluminense já estava ali na esquina, com um saco de grana, e prometeu à “Macaca” pagar R$ 300 mil cruzeiros – um terço a vista e mais quatro prestações – para levar o moleque.

Então, manda! – responderem o cartolas ponte-pretanos – e o Flu pagou e levou. De há muito, a torcida tricolor chorava saudade de Samarone (apelido de Wilson Gomes), cracaço que marcava poucos gols, mas deixava colegas olhos-nos-olhos com os goleiros. Muitos substitutos haviam sido tentados, sem nenhum vingar. Mafrini, a nova aposta, seria só mais um, pensavam. Grande engano! Em seus primeiros jogo pelo Flu, o rapaz aloirado, como o ‘Samara’, mostrava colocação em campo e mesmo estilo de jogo do antigo meia-atacante tricolor, revelado pela Portuguesa Santista. Em não muito tempo, ninguém falava mais em Samarone. Bendita hora em que Oswaldo Brandão, sacando que os seus chefes palmeirenses não se moviam, aconselhou ao rapazinho: “Se mande, vá embora para o futebol carioca” – e ele foi. Manfrini não tinha a habilidade de Samarone, mas sabias fazer gols como o antecessor não sabia.

Mesmo jogando como terceiro homem do meio-de-campo, ele marcou 13 gols (dois a menos do que o principal matador, Dario, do Fla) durante a campanha que levou o Flu ao título carioca-1973, enquanto o homem-gol tricolor, Dionísio, marcou 10. Manfrini, aos 23 de idade, jogava naquele Flu-1973 sem posição definida. Gostava de cair pela direita do seu ataque, quando concatenava com Dionísio. Se o adversário tinha a posse da bola, ele ajudava Carlos Alberto Torres e Carlos Alberto Pintinho no combate. Por não ter posição fixa, quando o lateral-direito Toninho Baiano atacava, ele caía para a esquerda a fim de que Dionísio se lançasse, em diagonal, para a área “inimiga”, puxando marcadores e abrindo brechas para ele aparecer, de trás, sem marcação. Quando a jogada saía pela esquerda, puxada por Marco Antônio ou Lula, ele e Dionísio invertiam as coisas por aquele lado. Tática, do técnico Duque (David Ferreira) que permitiu ao terceiro-homem do meio-de-campo marcar mais gols do que o “homem-gol”.

Antônio Monfrini Neto (e não Manfrini) nasceu no bairro paulistano da Mooca, em 23 de junho de 1950. Defendeu o Fluminense, entre 1973 a 1976, atuando em 157 partidas e marcando 61 tentos. Um dos gols que ele não marcou durante o seu tempo tricolor, teve tanta repercussão quanto uma das suas bolas na rede. Enfrentando o Vasco da Gama, acertou um tirambaço na trave, que muito viram deixar marcado no poste transversal defendido pelo goleiro Andrada a marca da bola. Lendas do futebol, como o tapa dado por Obdulio Varela, em Bigode, na final da Copa do Mundo-1950, no mesmo Maracanã. Enfim, de 1976 a 1979, Manfrini esteve pelo Botafogo e marcou 33 gols. Encerrou a carreira, em 1981, vestindo a camisa do Juventus-SP, da Rua Javari. Há historiadores que colocam o maranhense Moto Club como o seu último clube, mas, na verdade, ele fez um jogo amistoso, juntamente com Roberto Rivelino, pelo Sampaio Corrêa, que é maranhense.