Fábio Porchat e Dani Calabresa fazem o público rir dos momentos da vida em “O Palestrante”

A nova comédia nacional dirigida por Marcelo Antunez chega aos cinemas de todo o país nesta quinta-feira (04)

A comédia sempre esteve presente no cinema nacional. Prova disso são os clássicos “O Auto da Compadecida” (2000) e “Minha Mãe é uma Peça” (2013). Na última década, novos atores apareceram na categoria, como Fábio Porchat e Dani Calabresa, que deram um boom em suas carreiras com os vídeos de esquetes do canal “Porta dos Fundos” e da emissora MTV Brasil, respectivamente. Porchat e Calabresa aparecem juntos nas telonas pela primeira vez em “O Palestrante”, que estreia nesta quinta (04).

No longa, Guilherme (Fábio Porchat) leva uma rotina monótona, trabalha em uma empresa que não o valoriza, vive uma relação com a noiva (Letícia Lima) que vai de mal a pior. Quando tudo isso se desmorona e ele percebe que não aproveitou a vida, decide aproveitar uma viagem a trabalho para o Rio de Janeiro, mas acaba se passando por outra pessoa (Marcelo). O que ele não esperava é que essa nova identidade era de um palestrante motivacional que deveria dar palestras em um retiro empresarial organizado por Denise (Dani Calabresa), que tinha na palestra sua última cartada para os funcionários gostarem dela como nova chefe.

Roteiro simples

O roteiro também ficou por conta do Porchat, com parceria de Cláudia Jouvin. Uma história simples e de muitos brasileiros que estão cansados da rotina do trabalho, dos relacionamentos e se encontram à beira de uma crise emocional. Mas, mesmo com todas essas dificuldades, Guilherme consegue realizar as palestras e ir se encontrando aos poucos

Os outros personagens não são tão trabalhados — não sobra espaço para eles em cena. Dois dos grandes destaques no longa são Maria Clara Gueiros e Antônio Tabet, que vivem uma socialite que trai o marido e um motorista trambiqueiro. Eles estão ótimos, as melhores piadas estão entre eles. A conexão está perfeita!

Ainda existe a necessidade de piadas de cunho sexual?

A maioria das piadas apresentadas no filme realmente são engraçadas. Porém, ainda há piadas de cunho sexual desnecessárias em quase todas as cenas. Já foi confirmado inúmeras vezes que o humor brasileiro não precisa disso para fazerem o público rir, principalmente pela história do filme ser sobre o cansaço existencial. Poderiam ir por outro caminho. Isso não faz o filme ser ruim, mas impede que brilhem ao máximo.

Conclusão

“O Palestrante” cumpre o que promete e diverte o público de uma forma simples. Os três funcionários principais do retiro, Otávio Muller, Miá Mello e Paulo Vieira são um ótimo suporte para a Calabresa e Porchat e também entregam muitas piadas hilárias. Um filme que te leva a ver o lado bom da vida.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Marcelo Antunez;

Roteiro: Fábio Porchat e Cláudia Jouvin;

Produção: André Carreira, Bruno Wainer e Tereza Gonzalez;

Elenco: Fábio Porchat, Dani Calabresa, Maria Clara Gueiros, Antônio Tabet, Otávio Muller, Miá Mello e Paulo Vieira;

Gênero: Comédia;

Distribuição: Downtown Filmes;

Duração: 01h30

Classificação Indicativa: 14 anos

