“Casamento em Família” é típica comédia romântica ao estilo ‘Sessão da Tarde’

Longa chega em cinemas selecionados a partir desta quinta-feira (16), com estreia oficial na próxima semana

Comédias românticas aclamadas pela crítica, como “O Casamento do Meu Melhor Amigo” (1997), “Como Perder um Homem em 10 dias” (2003) e “Harry e Sally: Feitos um Para o Outro” (1989), acabaram sendo esquecidas nos últimos anos. É como se Hollywood não tivesse mais espaço para filmes do gênero. Contrariando as estatísticas, estreia, nesta quinta-feira (16), “Casamento em Família”, uma típica comédia romântica repleta de clichês e final previsível. É protagonizado por grandes estrelas e conta uma história leve, divertida, ao estilo “Sessão da Tarde”.

“Casamento em Família” vai ao ar nesta quinta (16) apenas em cinemas selecionados. A estreia oficial ocorre no próximo dia 23.

Michelle (Emma Roberts) está pensando em se casar com Allen (Luke Bracey), seu companheiro há algum tempo. Mas Allen não tem tanta certeza disso e entra em pânico. Desesperados, os dois recorrem aos pais, Grace e Howard (Diane Keaton e Richard Gere) e Mônica e Sam (Susan Sarandon e William H. Macy). Mas o casal tem seus próprios segredos, e quando decide juntar todo mundo em um jantar, o caos se instala, pois ambos os pais parecem ter uma conexão com o parceiro um do outro.

“Casamento em Família” não entrega nenhuma novidade, tornando-se mais um clichê do gênero. O diretor e roteirista Michael Jacobs preferiu focar em apresentar cada personagem ao invés da história em si. Com aproximadamente 90 minutos de duração, só lá pela metade do filme os eventos começam realmente a acontecer, que é quando todo o elenco se junta. Ainda assim, muitas informações ficam soltas, Mas isso não faz muita diferença para a produção, pois aqui Jacobs preferiu trazer um filme mais despretensioso, que faça o público relembrar de grandes clássicos nos anos 1990 e 2000.

Mesmo com falhas no roteiro, um dos maiores acertos do longa é o seu elenco grandioso. Diane Keaton “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” (1977), Richard Gere “Uma Linda Mulher” (1990), Susan Sarandon “Thelma e Louise” (1991), William H. Macy “Shameless” (2011-2021), Emma Roberts “Amor com Data Marcada” (2020) e Luke Bracey “Amor com Data Marcada” (2020) estrelam o filme. O tempo de tela ficou perfeitamente dividido, com piadas divertidas que abordam temas como indecisão, casamento e divórcio, mesmo que de forma mais rasa.

Conclusão

Ignorando as falhas técnicas e de roteiro, “Casamento em Família” é mais uma típica comédia romântica, leve, básica e desatenta a pequenos detalhes. Uma ótima proposta para quem deseja assistir um filme sem muitos questionamentos.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Michael Jacobs;

Roteiro: Michael Jacobs;

​​Elenco: Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon, William H. Macy, Emma Roberts e Luke Bracey;

Gênero: Comédia Romântica;

Distribuição: Entretenimento vertical;

Duração: 95 minutos;

Classificação Indicativa: 12 anos;

