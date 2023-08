‘‘Besouro Azul’’ é uma aventura amorosa repleta de referências à cultura latina

Novo longa da DC estrelado por Xolo Maridueña e Bruna Marquezine, estreia nesta quinta-feira (17)

Mais um filme de super-heróis chegando às telonas nesta quinta-feira (17), ‘‘Besouro Azul’’, nova produção da DC Films com distribuição da Warner Bros. Pictures chega em um momento um tanto quanto peculiar, pois já foi anunciado por James Gunn que todo o universo cinematográfico da editora será reiniciado, com novos longas sendo anunciados como o novo ‘‘Superman: Legacy’’.

Estrelado por Xolo Maridueña, George Lopez, Adriana Barraza e Bruna Marquezine o filme não tem o manto de salvar o universo nos cinemas como ‘‘Flash’’ (2023) ou ‘‘Adão Negro’’ (2023), por outro lado não traz nada de muito marcante em sua história, mas convence com ótimos atores em cena com muita emoção e coração algo que definitivamente falta nas produções da DC e ainda conta com várias referencias a cultura latina mexicana.

Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

O jovem mexicano Jaime Reyes (Xolo Maridueña) recém-formado, volta para casa cheio de aspirações para o futuro. Em meio a uma busca por seu propósito no mundo – e um emprego – o destino o surpreende ao colocar em seu caminho uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena, conhecida como Escaravelho. O besouro alienígena azul escolhe Jaime para ser seu hospedeiro simbiótico – o que lhe dá uma armadura super poderosa e lhe garante poderes. O problema é que o item é de grande interesse da empresária Victoria Kord (Susan Sarandon), que une forças ao vilão Carapax (Raoul Max Trujillo) para recuperá-lo. Nessa confusão toda, Jaime só poderá contar com a ajuda da própria família e da jovem Jenny Kord (Bruna Marquezine). E agora, o jovem deverá enfrentar desafios imprevisíveis, tendo sua vida transformada para sempre, ao se tornar o Super-Herói Besouro Azul.

Muitos espectadores só conheceram a história do herói quando a trama do filme foi anunciada, porém se olharem bem para a sinopse vão reparar que essa história na verdade não tem nada de nova. É o mesmo clichê de sempre, um jovem ganha poderes depois de encontrar algo do espaço ou fabricado em laboratório e precisa lidar com as novas responsabilidades e proteger aqueles que ama.

Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Mas mesmo com todos os clichês visíveis, o longa conta com algo extremamente positivo, a herança cultural é uma super novidade que foge completamente dos roteiros estereotipados de Hollywood. O roterista mexicano Gareth Dunnet-Alcocer e o diretor porto-riquenho Ángel Manuel Soto, ao lado de uma equipe majoritariamente ou com descendência de países da América Latina, conseguiram criar ótimas referencias que deixaram o filme rico em informações como: o seriado Chapolin Colorado criado por Roberto Gómez Bolaños e as telenovelas Maria do Bairro e Maria Mercedes, fora a trilha sonora que complementa a imersão.

Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

As histórias da DC sempre tiveram um tom mais sombrio, com algumas exceções, é claro, e isso já estava mais adaptado para o cinema. O que o ‘‘Besouro Azul’’ traz de diferente é justamente essa ambientação da cultura latina sobre o personagem do Xolo Maridueña, são muitos momentos de ternura entre o personagem principal e a sua família barulhenta amorosa que torce por ele, são cenas impecáveis.

Um problema que se destaca na produção é tentar juntar dois gêneros diferentes, como a comédia e o drama, fora todas as questões de super heróis, o filme está envolto em muitos enquadramentos da realidade do povo que vive dentro daquela comunidade, falta de dinheiro, de possibilidades futuras, perdas, enfim são muitos retratos para serem abordados que se perdem com facilidade das cenas de comédias que sim estão muito boas, só que juntas não se alinham com perfeição.

Bruna Marquezine está formidável na pele de Jenny Kord — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Uma grande vitória do longa é com toda certeza o seu elenco, Xolo Maridueña vive o protagonista Jaime que está cativante ele é um querido com a família, desempenha uma grande relação com essa criatura do Besouro, fora todo os personagens Reyes encabeçados por George Lopez e Adriana Barraza que estão maravilhosos com muitas cenas cômicas que fazem todos rirem. Já para a nossa conquista pessoal, Bruna Marquezine vive Jenny Kord que vai muito além do par romântico da mocinha que está ali só para ajudar o herói sem muito destaque, ela está ótima como uma personagem fundamental para a trama com uma atuação formidável.

Conclusão

‘‘Besouro Azul’’ tem alguns problemas em relação aos clichês, e o uso do CGI (imagens geradas por computador) que mais uma vez não estão boas. Contudo ele tem uma paixão, com muito carisma e várias referências que se torna uma aventura que contagia à todos.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Angel Manuel Soto;

Roteiro: Gareth Dunnet-Alcocer;

Elenco: Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Adriana Barraza, Damián Alcázar, Raoul Trujillo, Susan Sarandon, George Lopez;

Gênero: Ação, Aventura, Ficção Científica;

Distribuição: Warner Bros. Pictures;

Duração: 128 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

