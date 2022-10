‘Adão Negro’ traz agressividade desnecessária e clichês intermináveis

Novo longa do universo estendido da DC chega aos cinemas nesta quinta-feira (20), com Dwayne Johnson como o anti-herói

Dwayne Johnson inicialmente foi cotado para viver Adão Negro como um possível vilão do filme “Shazam!” (2019), mas parece que a popularidade de um dos maiores astros de Hollywood ultrapassou as expectativas. O ator finalmente conseguiu trazer o personagem às telas de cinema, algo que tentou por anos. Estreia nesta quinta-feira (20) “Adão Negro”, um dos filmes mais aguardados do universo estendido da DC.

Após 5.000 anos desaparecido, Adão Negro (Dwayne Johnson), um escravo que ganhou poderes onipotentes dos deuses antigos no país Kahndaq, retorna de sua tumba para o mundo atual com uma forma única de fazer justiça com as próprias mãos: chamando atenção da Sociedade da Justiça, um grupo de heróis que tem uma única missão impedir Adão antes que ele se torne uma grande ameaça.

Direção e roteiro

Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Fica claro no filme a tentativa de agregar todo o universo da DC (os públicos de quadrinhos, animações e longas). A história em si pode até lembrar um pouco da “Mulher Maravilha” (2017) por se tratar de um enredo de época; ou a relação do governo com os meta-humanos de “O Esquadrão Suicida” (2021). Vendo por esse lado os roteiristas Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani acertaram em cheio. Contudo, são muitos os clichês, o que torna o filme previsível logo de cara, com cenas de humor contendo piadas que se perdem ao aparecer em momentos sem conexão.

Jaume Collet-Serra assina a direção de modo a trazer grandes cenas de ação que realmente ficaram ótimas, além de tentar popularizar personagens não tão conhecidos, como o que aconteceu em “Guardiões das Galáxia” (2014) do universo da Marvel. Se fosse somente pelas cenas de combate que estão na maioria do corte final, o cineasta sairia vitorioso, mas as poucas cenas de drama, que exigem algo a mais por parte dos personagens, simplesmente não conseguem entregar um bom resultado. Essa ideia de fundo de um país abandonado em meio a uma guerra por si só já dá várias opções, infelizmente Collet-Serra não conseguiu desenvolver nada a partir disso.

Dwayne Johnson sempre vive o mesmo personagem?

Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Dwayne Johnson é um dos atores mais populares de Hollywood, seus filmes sempre chamaram a atenção pelas cenas de ação e pelo fato de os personagens serem parecidos entre si, como na saga de Velozes e Furiosos, e em Adão Negro não foi diferente. Seu personagem tem até uma boa história, mas fica atrás de muita agressividade com tentativas de frases épicas, sem qualquer aprofundamento. O grande destaque fica para as cenas de batalha.

O longa ainda conta com alguns heróis, como o Esmaga-Átomo (Noah Centineo), que tenta forçar um alívio cômico para filme — tentativa que não funcionou. Já a Ciclone (Quintessa Swindell) entra como uma heroína para minimizar essa testosterona, mas fica perdida e não traz nada relevante. Gavião Negro (Aldis Hodge) e o Senhor Destino (Pierce Brosnan) são um bom suporte para o Dwayne Johnson, mas não conseguem transmitir a emoção em certas situações.

Conclusão

Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

“Adão Negro”, que deveria mudar essa hierarquia da DC e restaurar seu brilho, acaba entregando um filme com destaque somente para o astro Dwayne Johnson, que também produziu o longa. O filme tem diálogos fracos, clichês e um corte final que busca dar visibilidade unicamente para as cenas de ação. O fim, no entanto, contém uma cena pós-crédito muito aguardada pelos fãs, trazendo de volta um dos personagens mais amados, dando a entender que muita coisa vem pela frente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Jaume Collet-Serra;

Roteiro: Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Produção: Walter Hamada, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Beau Flynn;

​​Elenco: Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Quintessa Swindell, Noah Centineo;

Gênero: Ação;

Distribuição: Warner Bros. Pictures;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Duração: 125 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE