3 indicações para curtir em casa ou no cinema

Confira 3 lançamentos desta semana para quem gosta de filmes, séries ou animações. Lançamentos que chegaram nas plataformas de streaming e nos cinemas.

SÉRIE

LOKI

O dia 9 de junho de 2021 começou bem movimentado com o lançamento da serie Loki. Assim como em Wanda Vision, Faldão e o Soldado Invernal e outros titulos relacionados a saga vingadores, Loki vem com características cômicas tais como o personagem principal.

O primeiro episódio começa com a cena já vista em Vingadores, em que Loki usa o Teseract para fugir da prisão. A parte legal das séries lançadas pelo Disney Plus é a integração com os filmes e o uso dos mesmos atores que estrelam os filmes. A temporada está apenas no começo então vamos aguardar os próximos capítulos.

FILME

ESPIRAL: O LEGADO JOGOS MORTAIS

A indicação de filme desta semana é o lançamento de A Espiral: O legado Jogos Mortais. A trajetória sangrenta dos “Jogos Mortais” está de volta. Diferente do que já vimos, desta vez temos a polícia investigando os assassinatos. A suspeita de que poderia ser Jigsaw foi levantada com a primeira morte, o agente Boz.

Cris Rock é conhecido pela comédia, seriados como “Todo mundo odeia o Chris” entre outros. O ator desta vez enfrenta o desafio de viver o policial Zeke Banks, condecorado a doze anos atrás mas que ainda vive com a lembrança e o legado do pai na carreira policial. O personagem vivido por Chris mostra um lado sério do ator.

No início da trama, a suspeita que Jig Saw havia retornado se dá por uma pintura feita na parede do tribunal da cidade. A pergunta que fica, seria apenas um imitador? Jigsaw está de volta uma vez que o vilão foi morto no último filme da franquia? saiba quais são as respostas em Espiral: O Legado Jogos Mortais que tem a pré venda programada para o próximo dia 10.

ANIMAÇÃO

SPIRIT O INDOMÁVEL

A versão 2021 de Spirit chegou aos cinemas no Brasil contando uma versão diferente da original que conhecemos. Com uma proposta muito mais infantil, o longa conta a história de Lucky Presscott que ainda recém nascida perdeu a mãe em um acidente envolvendo um cavalo da raça Mustang.

O tempo passou e Lucky foi morar com o avô, pois o pai dela, Jim, a deixou logo após o acidente da esposa. A menina cresceu presa em uma mansão, onde não podia sequer brincar com as outras crianças da cidade.

Em uma confusão envolvendo um esquilo, Lucky estraga o coquetel de apresentação da campanha do avô para candidatura a governador e então é mandada para passar um tempo com o pai na pequena cidade de Miradero no interior.

Durante a viagem o espírito aventureiro da menina a coloca em risco mais uma vez e é então que Lucky conhece um selvagem cavalo que corria pelos campos com um bando de outros cavalos selvagens, ele era Spirit.

Chegando a Miradero com a tia Cora, as duas vão ao encontro do pai de Lucky e tudo começa. Lucky se envolve em várias confusões e a trama se desenrola na estadia dela por Miradero.

No início Lucky não gostava, mas logo fez amigos, inclusive Spirit, o cavalo selvagem que havia conhecido na viagem de trem. Os dois se tornam grandes amigos e passam por grandes aventuras juntos.

Apesar da história não se parecer com o primeiro filme da franquia, podemos esperar boa repercussão do público infantil.

Então essas foram as indicações de lançamentos desta semana aqui na coluna Hashtag Cinema. Um forte abraço e boa sessão a todos!