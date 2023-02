‘Witchfire’ tem novo vídeo mostrando detalhe sobre as armas

Imagens explicam as mecânicas e o poder da Hunger, uma arma exclusiva para atiradores de elite

Witchfire é um jogo de tiro em primeira pessoa, ambientado em um mundo de fantasia onde está rolando uma guerra entre bruxas e a Igreja. Para ganhar esse combate, existem os Caçadores de Bruxas, que foram armados pelo Vaticano com diversas armas poderosas e magias proibidas.

Desenvolvido pelo estúdio independente The Astronauts, o novo trailer do FPS de fantasia sombrio mostra mais dos poderes das armas do jogo. Comentado por Adrian Chmielarz, diretor-criativo do projeto e co-fundador do estúdio, o vídeo abaixo, divulgado nesta segunda-feira (20), explica as mecânicas e o poder da Hunger, uma arma exclusiva para atiradores de elite, com funções podendo ser usadas apenas por Caçadores de Bruxas.

A arma fica cada vez mais forte quando tem acertos críticos. Quanto mais acertar, mais balas poderosas que causam dano adicional você ganha. Sendo assim, ela fica cada vez mais poderosa, podendo eliminar o inimigo com apenas um tiro e liberar a função de congelá-los.

Adrian afirma que as outas armas terão funcionalidades como a Hunger, então vamos esperar pelos próximos vídeos.

O jogo está previto para este ano, porém, ainda não temos data de lançamento. Você pode colocál-o na sua Wishlist na Epica Games Store.