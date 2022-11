Vídeo mostra comparações de God of War 2018 e God of War Ragnarok

Vídeo é do canal ElAnalistadeBits; o jogo estreou ontem e parou a internet

O canal ElAnalistadeBits divulgou, no último domingo (6), um vídeo comparando God of War 2018 e God of War Ragnarok — este último lançado ontem (9). A publicação mostra um compilado de cenas onde é possível observar as melhorias do novo jogo comparado ao seu antecessor.

Começamos vendo um pouco do cenário contido em ambos. Em seguida, a animação do lançamento do machado e comportamento da neve em relação à movimentação de Kratos. Logo depois as comparações de texturas. Confira:

Não sei vocês, mas eu amo ver vídeo assim e o quanto tudo é tão bonito e vem só melhorando. Sendo um novo jogo, obviamente o God Of War Ragnarok apresenta melhores aspectos, porém não ganha em todos, já que God Of War 2018 leva a melhor em alguns detalhes de design e animação. Contudo, em Ragnarok temos porradaria com o Thor. Convenhamos, né?!

Desenvolvido pensando no console anterior, o PS4, o jogo entrega tudo e mais um pouco mesmo é no PS5.

Com uma das melhores análises já vistas de todos os tempos, GoW Ragnarok ficou atrás somente de Elden Ring no ranking dos melhores jogos de PS5. A partir disso, já podemos imaginar que o The Game Awards (TGA) de melhor jogo do ano será acirradíssimo entre esses gigantes que chegaram metendo o pé na porta neste ano de 2022 e entrando para a história da indústria de videogames.