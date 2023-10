Twitch libera multistream

Medida foi anunciada na TwitchCon, em Las Vegas, realizada entre os dias 20 e 22 de outubro

Se você procurou ler ou perguntou a amigos que streamam, sabe que a Twitch não permitia fazer live na plataforma enquanto também a transmitia para outro site de stream. Mas na TwitchCon, em Las Vegas, que aconteceu entre os dias 20 e 22 de outubro, representantes da plataforma anunciaram a liberação, desde que a “experiência do usuário do Twitch não seja comprometida”. Ou seja, não se pode fazer uma live em 720p e no YouTube estar em 1080p, por exemplo.

Em agosto, a Twitch flexibilizou suas regras sobre streaming cruzado, permitindo que os canais tivessem seu conteúdo ao vivo exibido em aplicativos de mídia social como TikTok e Instagram. A única exceção parece ser os canais que assinaram contratos de exclusividade com a plataforma.

Isso pode gerar um impacto na renda da Twitch, já que o intuito da plataforma é ter mais streamers. Isso se deve pelas desistências de muitos criadores de conteúdo, que migraram para sites como YouTube e Kick.

Com essa medida, portanto, a Twitch tenta agradar a todos e manter a fidelidade de seus usuários e criadores de conteúdo.

Não apenas mudando diretrizes, mas implementando outros recursos, a Twitch trouxe outras novidades, como o story, atendendo pedidos de novos meios para as lives serem descobertas.