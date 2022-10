Tudo que você precisa saber sobre Resident Evil 4 Remake

Novo trailer apresentado no Resident Evil Showcase revela detalhes de jogabilidade, design de personagens e cenários

Nesta quinta-feira (20), tivemos revelado no Resident Evil Showcase mais um trailer de Resident Evil 4 Remake. Agora, fiquei mais animada do que eu já estava. Isso porque foram revelados muitos detalhes quem com certezam agradaram os fãs em geral. Confira o trailer abaixo:

Vemos uma pegada mais sombria, bem diferente do original; a primeira casa maior, com o primeiro Ganado totalmente novo; os outros Ganados mais rápidos; Ashley Graham mais velha, com outro cabelo; nosso querido Luis bem diferente, com cabelos mais curtos e barba; uma breve aparição do Bitores Mendez; Ada Wong aparecendo pela primeira vez.

E é claro que precisávamos ver pelo menos um boss, e mostraram logo o El Gigante e o Del Lago. O responsável tinha que aparecer, então, temos aparição de Lord Sandler. Também tivemos um breve take da transformação do Mendez seguido do Ramon Salazar, claramente com uma aparência mais velha. Muita coisa! Realmente um trailer para deixar todo mundo hypado.

Não poderiam deixar de fora o Mercador, o inventário marcante, o cachorro do início que nos ajuda contra o El Gigante. Esses detalhes foram mostrados no decorrer da apresentação.

Mesmo com trailer estando somente legendado, foi confirmado durante o evento que teremos dublagem em português brasileiro!

Anunciaram as versões Simples, Deluxe e de Colecionador. Confira o que tem cada pacote:

Deluxe:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4 roupas extras para o Leon – Casual, Herói, Romântico e Vilão

Pistola Sentinel Nine

Escopeta Skull Shaker

Expansão do Mapa de Tesouros

Filtros de tela Herói e Vilão

A Trilha sonora original

Acessórios e óculos desportivos

Colecionador:

Steelbook

Código para o Pacote de Extras Digitais

Miniatura do Leon

Poster

Livro de artes conceituais

Caixa especial decorativa de suprimentos

É normal que sempre haja medo entre a comunidade toda vez que um remake de algum jogo muito marcante é anunciado. Afinal, as chances de errar ao querer inventar demais são grandes. Porém, a Capcom tem nos mostrado estar fazendo um bom trabalho. Além de manter a história original, eles acrescentaram aspectos gráficos, modelagem de cenários e personagens e até interações que mostram que eles estão buscando enriquecer sem mexer demais.

O produtor Kobayashi comentou que eles analisaram os remakes de RE2 e RE3 e foram vendo o que a galera gostava e o que eles poderiam melhorar. Com isso, até mesmo a duração do jogo será semelhante ao original, já que no RE3 uma das críticas dos fãs foi a remoção de partes do jogo original.

O lançamento será dia 24 de março de 2023 para PS4, PS5, Xbox Series e PC. E para você que é do PC, confira os requisitos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Requisitos mínimos

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processador: AMD Ryzen 3 1200 / Inel Core i5-7500

GPU: AMD Radeon RX 560 com 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti com 4GB VRAM

RAM: 8 GB

DirectX 12

Requisitos recomendados

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processador: AMD Ryzen 5 3600 / Inel Core i7-8700

GPU: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

RAM: 16 GB

DirectX 12

Se você é fã desse jogo, com certeza pirou com tudo isso! Vamos aguardar por esse game que está prometendo demais! Enquanto isso, minha dica de hoje é: ouça o Especial Resident Evil 4 feito pelo podcast Motor Gráfico no seu agregador de áudio favorito.