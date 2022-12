Super Mario ganha novo trailer e pôsteres. Confira!

Temos mais novidades sobre o filme que estará nas nossas telas no dia 30 de março de 2023

Se você é uma criança dos anos 1990 e início dos anos 2000, com certeza está ansiosa para finalmente ver uma animação nos cinemas do nosso querido encanador Mario! E temos mais novidades sobre o filme que estará nas nossas telas no dia 30 de março de 2023: nos últimos dias, ganhamos um trailer lotado de referências de quase todos os jogos e com pôsteres individuais dos personagens.

Confira abaixo:

Veja os pôsteres:

Lembrando que temos grandes nomes no elenco, como Chris Pratt como Mario, Jack Black como Bowser e Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, entre muitos outros.

E aí, gostou do novo trailer? Reconheceu as referências dos jogos? E os pôsteres? Bem bonitos, né?!