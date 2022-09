Skull and Bones tem detalhes revelados

Jogo ressurge com novidades oficiais

Se você acompanha o mundo dos games e assiste aos eventos das empresas, sabe que Skull and Bones foi anunciado lá na E3 de 2017, com data prevista para 2018. Porém, o jogo foi adiado e acabou caindo no esquecimento — como já estamos praticamente acostumados.

Em abril deste ano, rolaram alguns vazamentos e, no último sábado (10), finalmente tivemos notícias oficiais! Se você é fã de piratas, se liga nesse trailer que foi apresentado na Ubisoft Forward:

Logo após a apresentação, a diretora-executiva Elisabeth Pellen nos contou alguns detalhes sobre a jogabilidade. Teremos customização de navios, armas e até mesmo de combate. O jogo será multiplayer, mas com a opção de desabilitar essa função caso você não queira enfrentar outros jogadores, deixando-o um game PvE comum.

A informação seguinte foi minha favorita, afinal, o jogo já virá com crossplay em seu lançamento! Eu e meus amigos agradecemos (haha).

Reprodução

O jogo vai se passar no século XVII, no período da segunda Era de Ouro da Pirataria, onde havia comércio e exportação de mercadorias exóticas e valiosas em grandes frotas mercantis pelo Oceano Índico.

A data de lançamento está prevista para o dia 8 de novembro deste ano. O jogo estará disponível para Xbox Series X|S, Playstation 5 e PC. Você encontrará na Epic Games Store e na Ubisoft Store em pré-venda a partir de R$ 299,99.

As especificações mínimas são:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Windows 10

Processador Intel i7 4790 | AMD Ryzen5 1600

Memória: 8 GB

Espaço: 65 GB

Placa Nvidia GTX 1060 6GB | AMD RX 570 4GB

Já as especificações recomendadas são: