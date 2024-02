SILENT HILL THE SHORT MESSAGE É EXCLUSIVO PLAYSTATION 5 E JÁ ESTÁ DISPONÍVEL DE GRAÇA

Por essa ninguém esperava! Ou esperava. Ontem tivemos o State of Play e para a surpresa de

todos os fãs de Silent Hill, um novo jogo foi lançado e para um surto geral, ele é gratuito.

Disponível para PlayStation 5, Silent Hill: The Short Message tem pouco mais de 2 horas de

duração.

Se você perdeu, confira o trailer abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=RmEamyHS3c4

O trailer mostra Anita, que depois de receber uma mensagem de uma amiga, com seu

smartphone na mão desbrava um prédio com vários apartamentos em ruínas, onde há vários

boatos de suicídios. Obviamente, o sobrenatural não demora para acontecer e um monstro

distorcido começa a agir.

Com vários jogos da franquia sendo desenvolvidos entre Konami e Sony, este é o primeiro

disponível e começou como um projeto experimental que ajudou os novos desenvolvedores a

obter experiência com a franquia, disse o produtor Motoi Okamoto à PlayStation Blog. Em

outro momento, também vimos mais sobre o remake de Silent Hill 2, que ainda não tem data

de lançamento.

https://www.youtube.com/watch?v=ayKICAIUHkA