Sequência de The Legend Of Zelda finalmente ganha nome e data de lançamento

Nintendo Direct finalizou mostrando um trailer da continuação de The Legend of Zelda: The Breath of the Wild intitulado The Legendo f Zelda: Tears of the Kingdom. Os fãs vieram à loucura, já que agora finalmente há um nome!

A data de lançamento será dia 12 de maio de 2023 para Nintendo Switch.

Outros jogos foram apresentados, como Pikmin 4, Fire Emblem Engage, Just Dance 2023 Edition, Octopath Traveler II, Bayonetta 3, Tales of Symphonia Remastered, Theatrhythm Final Bar Line e muitos outros!