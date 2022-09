Seja quem você quiser em Disney Dreamlight Valley

Que tal ser vizinho do Mickey e saborear um prato feito pelo Remy?

Já está entre nós o fofíssimo Disney Dreamlight Valley, o novo simulador de vida e jogo de aventura, exploração e missões com nossos amados personagens da Disney e da Pixar!

O jogo mostra um lugar onde esses personagens viviam juntos até o momento do esquecimento. As Garras da Noite tomaram de contam dessa terra e acabaram com as memórias do lugar. Por causa disso, todos foram se refugiar no Castelo dos Sonhos.

Nossa missão é descobrir os segredos por trás desse acontecimento e recuperar cada reino que foi tomado pelo mal. Em cada um desses reinos, iremos nos deparar com enigmas para resolvermos e completar missões.

Reprodução

No meio dessa aventura, faça amizade com seus personagens favoritos, como: WALL-E, Remy, Pateta, Pato Donald, Moana, Anna e muitos outros! Cada um tem seu próprio arco com histórias, missões e recompensas.

Construa seu lar ao lado de quem você quiser. Que tal ser vizinho do Mickey? O jogo tem esse lado The Sims, onde você pode construir sua casa da maneira que desejar, com vários itens decorativos. Demais, né?!

Reprodução

E é claro que tudo isso começa depois que você cria seu personagem do zero, com detalhes e looks como preferir. É um jogo muito nostálgico e fofo, jJá aquece nosso coração nos primeiros momentos, com cenários muito lindos.

Disney Dreamlight Valley está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X/S, Nintendo Switch e PC, bem como para assinantes Xbox Game Pass. Lembrando que esse é um acesso antecipado, e quem quiser comprar deve comprar o pacote de fundador, com edição padrão. O preço varia de R$ 112,45 a R$ 259,95, mas o jogo será gratuito quando for lançado oficialmente em 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas chega de falar. Se liga no vídeo abaixo para seus olhinhos brilharem como os meus quando viram um pouco do jogo: