Rockstar apresentará trailer de GTA VI em dezembro

É isso mesmo que você leu! Em comemoração aos seus 25 aninhos, a Rockstar Games declarou em seu X que irá apresentar o trailer de Grand Theft Auto VI no início de dezembro. De acordo a Bloomberg, o próximo jogo da franquia terá a primeira protagonista feminina da série, em referência a Bonnie e Clyde. O jogo será ambientado em uma Miami semelhante ao local usado em ‘GTA: Vice City’.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.

Thank you,

Sam Houser

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023