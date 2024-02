Rise of the Ronin, RPG da Team NINJA, traz uma jornada épica pelo Japão do século XIX

Com mais de 40 minutos de duração e apresentado por Hermen Hulst, Head do

PlayStation Studios, o primeiro State of Play de 2024 revelou a gameplay de Rise of

the Ronin (A ascensão do Ronin), novo título exclusivo da PlayStation. Confira o

trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=JydfazusHfI

No vídeo inédito revelado ao público, Fumihiko Yasuda, diretor de jogo da Team Ninja – mesmo estúdio de games como Ninja Gaiden, Nioh e Wo Long: Fallen Dynasty-, analisa trechos exclusivos de A ascensão do Ronin capturados no PS5. O game é um RPG de ação de mundo aberto com foco em combate da Team NINJA, e traz uma jornada épica pelo Japão do século XIX. Ambientado no Japão, no ano de 1863, após três séculos de tirania do xogunato Tokugawa, os navios negreiros do ocidente avançam sobre as fronteiras japonesas, deixando o país em tumulto. Em meio ao caos da guerra, doenças e agitação política,

um guerreiro anônimo molda seu próprio destino, tendo em jogo o futuro da própria

nação.

“O jogo se passa durante a era Bakumatsu no século XIX. Yokohama, um dos primeiros portos a serem abertos a países estrangeiros, ostenta uma paisagem singular, misturando a cultura japonesa com influências ocidentais. O protagonista pode subir em telhados usando o gancho e planr usando o dispositivo Avícula, após saltas de lugares altos”, comenta Fumihiko. No trailer também podemos ver mecânicas de combate e diferentes armas que vão além da katana.

O game conta com missões secundárias imersivas, mergulhando na mitologia japonesa e que desafiam a caráter do protagonista. Rise of the Ronin será lançado em 22 de março, exclusivamente para PlayStation e já está em pré-venda. A Edição Padrão está por R$ 349,90 e a Edição Digital Deluxe está R$ 399,50.