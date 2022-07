PS Store lança promoção de inverno

Os descontos são de até 75%. Não perde a data, hein?!

As promoções chegaram na Playstation Store! Você que tem Playstation 4 ou 5, com certeza usufrui da loja digital. Se ainda não, talvez seja esse o momento, já que nos próximos dias você irá contar com descontos em 1,5 mil jogos e conteúdos adicionais.

Não perde a data, hein?! A promoção vai só até dia 17 de agosto.

São tantos jogos que acho difícil você não encontrar pelo menos um que seja do seu agrado, afinal, tem pra todos os gostos!

Dentre os jogos em promoção, estão A Plague Tale; Call of Duty Black Ops Cold War; Devil May Cry 5 Special Edition; Far Cry 6 Standard Edition; Final Fantasy VII Remake; Ghostwire; Nier Replicant; Persona 5; Red Dead Redemption 2: Story Mode; Tekken; Tales of Arise; Uncharted: Legacy of Thieves Collection; Yakuza: Like a Dragon Hero Edition; e muito mais!

Quem sabe aquele jogo que você está de olho há um tempão não esteja com aquele desconto pra caber no seu bolso?