PlayStation e Naughty Dog procuram profissional para novo projeto

Jogo ainda é um mistério, mas podemos esperar algo grande

A Sony PlayStation procura um Produtor Sênior. De acordo com a descrição da vaga, o novo colaborador ajudará em um projeto em desenvolvimento com a PSS Visual Arts, grupo premiado de produção completa, especializado em Animação, Captura de Movimento, Cinematics, Arte e Digitalização. O candidato tem que ter experiência em pelo menos dois games AAA. O trabalho será de alta visibilidade e está em colaboração com a Naughty Dog.

O profissional escolhido deverá comandar um time de desenvolvimento e será proficiente em todos os aspectos da produção, liderando a parte de criação e avaliação e acompanhando as etapas, recursos, tarefas e bugs.

Isso já nos deixa sonhar esperando que será, sim, um jogo grande e que pode ser o início de uma nova franquia de sucesso. Podemos esperar coisa boa, já que a PSS Visual Arts trabalhou em franquias com Uncharted e The Last Of Us, e já afirmou que irá “garantir uma barra de alta qualidade visual para o jogo e uma experiência atraente”.

Não sabemos de que jogo realmente se trata, já que o produtor ainda não foi escolhido. Vamos esperar para os próximos anúncios da Sony.