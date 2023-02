Overwatch 2 reformulará os preços da loja de itens

Depois de muita reclamação por parte da comunidade, a Blizzard aplicará mudanças para a 3ª temporada

Pensando no lançamento da 3ª temporada, Overwatch 2 reintroduzirá os créditos de Overwatch, com maneiras de os jogadores ganharem esses créditos por meio do passe de batalha e adicionando as épicas e lendárias skins do primeiro jogo com preços mais reduzidos. Após muitas reclamações, finalmente ouviram a comunidade e decidiram resolver o problema de valores muito altos das skins.

A segunda temporada vem chegando ao fim, e com ela as percepções e conclusões dos desenvolvedores sobre esse período. Tivemos a chegada de um novo herói, chamado Ramattra, que teve ajustes das suas habilidades (estava muito roubado, todos concordam), houve atualizações no competitivo e mudanças nas recompensas. O que vem se destacando são as mudanças na loja de skins.

“Na terceira temporada, estamos trazendo de volta os créditos de Overwatch, que antes eram exibidos como créditos legados e não podiam ser obtidos em Overwatch 2. Agora, todos os jogadores podem ganhar até 1.500 créditos como recompensas gratuitas e outros 500 créditos como recompensas premium distribuídas ao longo do Passe de Batalha da Temporada 3. Também estamos adicionando mais usos para seus créditos para que você possa escolher entre muitas recompensas em potencial”, disseram os desenvolvedores.

A maior reclamação era sobre a demora para ganhar as moedas necessárias para a compra de apenas uma skin — levava meses. Com os desenvolvedores sabendo das solicitações, já iniciaram as modificações necessárias para que o resgate de skins de Ovverwatch se torne mais fácil e mais barato. “Essas mudanças significam que todos os jogadores podem ganhar uma skin lendária de sua escolha a cada temporada nas skins da Hero Gallery apenas por jogar normalmente e sem precisar fazer nenhuma compra”.

Agora é torcer para eles reduzirem valores das skins de Overwatch 2 também e torná-las mais acessíveis.

O que achou da novidade?