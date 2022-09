Overwatch 2: novos jogadores precisarão desbloquear heróis e conteúdos básicos

Restrições têm o intuito de introduzir os novatos de forma gradual e afastar jogadores trapaceiros e tóxicos

Quem irá ingressar no universo de Overwatch pela primeira vez no lançamento do próximo jogo será apresentado de forma gradual a muitas coisas. Como já existe uma comunidade super competitiva, a Blizzard resolveu ir com calma com os novatos.

Para desbloquear os heróis clássicos do primeiro jogo, será preciso jogar 100 partidas. Também não haverá modo competitivo logo de cara, e o chat de voz será temporariamente limitado para o novo público. De acordo as declarações no blog oficial, “essa experiência facilita a entrada de novos jogadores no mundo de Overwatch e ensina os diferentes modos, regras e outros aspectos do jogo de forma acessível. Conhecerão o jogo aos poucos e não ficarão desorientados no meio da ação”.

Mas é claro que no modo equipe isso não será aplicado. Quem tiver amigos que já jogavam antes vai poder testar os heróis e modos ainda não desbloqueados e contar com o chat de voz aberto. Já para desbloquear o modo competitivo, será exigido vencer pelo menos 50 partidas rápidas.

A Blizzard afirma que essas decisões foram tomadas afim de desestimular jogadores trapaceiros e tóxicos. O tempo que precisa ser investido para liberar conteúdos básicos deverá desencorajar aqueles que já tiverem sido banidos a criar outra conta e voltar como se nada tivesse acontecido. Já o chat limitado, que é um meio onde muitos usam para serem ofensivos um com os outros, terá restrição. A novidade é que, quando ele for liberado, as conversas serão gravadas e, se necessário, analisadas para decisões de banimento ou ações mais sérias. Os áudios serão apagados 30 dias depois.

Prometendo ter muitas mudanças comparado ao primeiro jogo, Overwatch 2 chega no dia 4 de outubro. Lembrando que Overwatch 1 encerrará no dia 3de outubro, às 13h (horário de Brasília).

O jogo será gratuito e sairá para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch. Para a galera do PC, estará disponível no Battle.net e no Game Pass.

Voltei ao mundo dos videogames por causa desse jogo, então estou muito ansiosa pelo lançamento e curiosa para saber que tanto de mudanças são essas que eles estão prometendo, já que daqui parece tudo mais do mesmo — e as mudanças poderiam ter sido feitas no 1. Mas e você, o que acha? Hype ou flop?