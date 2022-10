Overwatch 2 com fila de mais de 50 mil usuários

Lançamento do jogo, nesta terça-feira (4), foi marcado por instabilidade dos servidores

Depois de muita ansiedade por parte da comunidade e de pessoas que querem jogar pela primeira vez, Overwatch 2 chegou ontem, às 16h, para todo mundo. Infelizmente, milhares de jogadores enfrentaram bugs e instabilidade nos servidores da Blizzard, chegando a encararem filas com 50 mil pessoas, o que impediu muitos de entrarem no jogo.

Streamers desistiram de esperar, e alguns que conseguiram jogar algumas partidas, perderam a conexão com o servidor depois de algumas partidas, como foi o caso do Alanzoka.

O presidente da Blizzard, Mike Ybarra, foi ao Twitter dizer que o jogo sofreu com problemas nos servidores. Pouco depois, o diretor do game Aaron Keller complementou, dizendo que isso aconteceu devido à ataques DDoS, mas que as equipes estão trabalhando duro para resolverem os problemas. “Estamos progredindo constantemente nos problemas e na estabilidade do servidor, além de trabalhar em um segundo ataque DDoS”, disse Keller.

Se assim como eu, você também não sabe o que é um ataque DDoS (eu fui perguntar pro meu namorado pra entender), eis a explicação: a sigla vem do inglês “Distributed Denial of Service”, são feitos geralmente por hackers e tem o objetivo de impedir que servidores trabalhem da maneira correta, gerando sobrecarga.

Ao tentar logar no jogo, a seguinte mensagem aparece: “Estamos cientes de que alguns jogadores estão encontrando uma mensagem de erro inesperado do servidor ao tentar logar. Estamos trabalhando no momento para corrigir esse problema. Obrigada pela sua paciência!”.

Mesmo sabendo de tudo isso, eu esperei um tempinho depois da meia-noite e consegui jogar algumas partidas. Até a última atualização deste texto, por volta de 17h, a rede estava mais estável, mas ainda apresentava filas de espera.

Overwatch 2 é um fps competitivo da Blizzard, continuação de Overwatch, que foi descontinuado no dia 3 de outubro. O jogo traz novos heróis e skins, bem como mudanças na jogabilidade, como a formação de equipe 5v5 e o crossplay. Há ainda a grande novidade Free to Play, no mesmo esquema do Fortnite, com Passes de Batalha e microtransações.

O jogo está disponível gratuitamente para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. Mesmo com problemas, encorajo você a experimentá-lo. Particularmente é um dos meus favoritos e acho que vale super a pena!