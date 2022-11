‘Overdose’, suposto jogo de Kojima, tem imagens vazadas em servidores do Discord

Nesta quinta-feira (03), teria vazado um vídeo de gameplay, onde a atriz Margaret Qualley (Mama em Death Stranidng) aparece explorando corredores escuros

A primeira vez que ouvimos falar de ‘Overdose’ foi em junho, quando Henderson, do Insider Gaming, publicou alguns detalhes do suposto novo jogo do designer japonês Hideo Kojima. Logo após a publicação do artigo, a Kojima Productions pediu a remoção do texto, que foi negada.

Nesta quinta-feira (03), teria vazado um vídeo de gameplay, onde a atriz Margaret Qualley (Mama em Death Stranidng) aparece explorando corredores escuros com uma lanterna na mão, em terceira pessoa. Ao final aparece “Game Over” que logo se transforma na palavra “Overdose”.

O vídeo ficou pouquíssimo tempo online, mas suficiente para capturas de telas irem parar em servidores privados do Discord, onde há desenvolvedores que não participam do projeto. Henderson disse que parecem ser do mesmo vídeo que ele mencionou em sua matéria em junho.

No Xbox Bethesda Game Showcase deste ano, Kojima apareceu para anunciar uma parceria, dizendo que iria fazer um jogo que “sempre quis fazer”. Acrescentou, com ousadia, que iria mudar as tendências da indústria, tanto de games como do cinema.

No twitter, Kojima tem feito algumas postagens sobre a participação das atrizes Elle Fanning e Shioli Kutsuna em um projeto, mas ainda não sabemos em qual.

WHO AM I ?→Elle

WHERE AM I ?→Shioli

HOW COME ?→???? pic.twitter.com/0P0zLP72BX — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 2, 2022

A Kojima Productions não anunciou oficialmente Overdose, mas os teasers de um novo título, que se acredita ser Death Stranding 2, estão sendo produzidos atualmente pelo estúdio.