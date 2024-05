Os jogos mais baixados na PlayStation Store em abril

A PlayStation lançou a lista dos jogos mais baixados do mês de abril, Então, já fica aqui as dicas de games que você pode aproveitar aí no seu console.



Vamos começar com o top 3 do PS5:





1 – Resident Evil 4





2 – Stellar Balde





3 – EA Sports FC 24





No top1 dos PS4 está: Need for Speed Heat





No topo da lista do PS VR2: Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition





E no pódio do PS VR: Creed: Rise to Glory



Qual desses você ainda não jogou? Então, já aproveita as dicas e corra para baixar e testar os games.