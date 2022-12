One Piece Odyssey ganha trailer e vídeo explicando as mecânicas de combate

No vídeo, é apresentando uma introdução da história, cenários para admirarmos os gráficos e mais detalhes sobre a batalha que será em turnos

One Piece Odyssey é um jogo inspirado no famoso mangá de Eiichiro Oda e foi desenvolvido para comemorar os 25 anos da série. Depois de um trailer especial anunciando a demo na segunda-feira (19), os fãs tiveram mais novidades em outro vídeo, com mais de 10 minutos. Dessa vez, apresentando as mecânicas de combate e detalhes do sistema do game. Confira abaixo os dois vídeos:

No vídeo, é apresentando uma introdução da história, cenários para admirarmos os gráficos e mais detalhes sobre a batalha que será em turnos, podendo alterar de personagem de acordo sua estratégia de luta. Também podendo ser alterado só para andar pelo lindo mundo aberto.

O jogo chega dia 13 de janeiro para PS4, PS5, Xbox X|S e PC. Já está em pré-venda por R$ 259,9 na Steam.