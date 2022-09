Nvidia apresenta novas placas gráficas

Os novos modelos começam a chegar no próximo mês

A Nvidia apresentou, nesta terça-feira (20), sua nova geração de placas gráficas, a GeForce RTX 40. Os novos modelos começam a chegar no próximo mês, com valores de US$ 899 e US$ 1.599.

As novas placas têm a nova arquitetura TSMC 4nm Ada Lovelace da Nvidia, RTX de terceira geração, Tensor Cores 4ª geração e codificador AV1, que fazem as anteriores comerem poeira na capacidade. Com 76 bilhões de transistores, memória Micron G6X e a nova tecnologia DLSS 3, elevam os gráficos à 100fps em 4k. Tá bom pra você?!

Comecemos falando de quem chega primeiro: no dia 12 de outubro, com o preço de US$ 1.599, teremos a RTX 4090, com seus 24GB G6X, que chega a ser até 4x mais rápida que a 3090 Ti. Lembrando que a tecnologia DLSS 3 inicialmente será somente na RTX 4090.

Divulgação

O detalhe interessante para quem grava as gameplays ou é streamer é que eles fecharam parceria com o OBS Studio e aumentaram a resolução de captura para até 8k a 60fps em HDR.

Enquanto escrevo isso, foram anunciados mais de 40 jogos que serão compatíveis com a tecnologia DLSS 3. São eles:

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Bright Memory: Infinite

Chernobylite

Conqueror’s Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Dying Light 2 Stay Human

F1 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Frostbite Engine

HITMAN 3

Hogwarts Legacy

ICARUS

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Marauders

Microsoft Flight Simulator

Midnight Ghost Hunt

Mount & Blade II: Bannerlord

Naraka Bladepoint

NVIDIA Omniverse

NVIDIA Racer RTX

PERISH

Portal With RTX

Ripout

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

Scathe

Sword and Fairy 7

SYNCED

The Lord of the Rings: Gollum

The Witcher 3: Wild Hunt

THRONE AND LIBERTY

Tower of Fantasy

Unity

Unreal Engine 4 e 5

Warhammer 40,000: Darktide

Vamos agora aguardar a chegada aqui no Brasil e quanto vai custar em reais. Oremos.