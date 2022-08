Novo jogo da Riot será gratuito

Project L ganha vídeo com atualizações e revela nova personagem

Anunciado em 2019, o jogo de luta 2D da Riot Games, que é inspirado em League of Legends, ganhou um vídeo de atualização do desenvolvimento, mas informações como data de lançamento e plataformas não foram anunciados.

Mesmo sendo um spin-off de LOL, o game seguirá rumos diferentes, já que será um jogo de luta no formato Tag Team Battle, onde serão dois contra dois e haverá trocas de personagens durante o combate.

Outro detalhe bem legal foi eles prometerem deixar uma “monetização respeitosa” para que todos possam se divertir (sem absurdos aqui, ok? Ouviu, Blizzard? Cof! Cof!). Como diz Tom Cannon, designer líder do desenvolvimento: “Queremos que todos possam jogar independentemente de onde morem, do nível de habilidade ou da situação financeira.”

O projeto está na fase de ajustes de mecânica-base, e boa parte da equipe está criando campeões, funções do jogo como o modo competitivo e sistemas sociais.

Falando em criação de personagens, eles apresentaram Illaoi, que agora compõe o time ao lado de Ryze, Jinx, Ahri, Katarina, Darius e Ekko.

Com informações bem sutis, Tom promete voltar com mais novidades ainda este ano.