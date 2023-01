Moonton Games revela o roadmap 2023 no M Summit

Serão diversos torneios pelo mundo, incluindo o Brasil

A Moonton Games é uma empresa sediada em Xangai, na China. É uma das pioneiras do MOBA Gaming. Ficou mais conhecida quando teve seus confrontos com a Riot, que a acusa de copiar LoL Mobile. É responsável por grandes torneios como: ‘Mobile Legends: Bang Bang World Championship’, ‘MSC (Regional)’ e ‘MPL’. E é deste último que falaremos hoje.

A Moonton esteve presente no M Summit, a conferência com foco em negócios que foi criada para especialistas e desenvolvedores de jogos locais discutirem tendências no ecossistema de esportes eletrônicos móveis da Indonésia, bem como novas oportunidades de negócios e metas para a construção de um torneio de sucesso.

Durante o evento, a Moonton revelou o roadmap de eSports da empresa para 2023, com detalhes de programação de seus principais torneios.

De fevereiro a abril, o ‘Mobile Legends: Bang Bang Professional Leagues (MPL)’ será realizado em Cingapura, Malásia, Brasil, Indonésia, Filipinas, Camboja e no Oriente Médio. No primeiro semestre, também contará com outros grandes torneios profissionais organizados pela Moonton Games, incluindo as Eliminatórias da Turquia, o Mobile Legends: Bang Bang Super League (América Latina) e o Torneio da Comunidade da América do Norte. Além disso, o SEA Games 2023 e o MSC 2023 acontecerão de maio a junho.

Durante o segundo semestre de 2023, o World Cyber ​​​​​​​​​Games e o Snapdragon Pro Series MLBB serão realizados em julho, seguidos pelo MPL e ligas nacionais realizadas entre agosto e outubro como eliminatórias para o M5 World Championship. Antes do início do torneio internacional em dezembro, o ONE Esports MPL Invitational 2023 acontecerá em novembro.

“Nosso roteiro de torneios para 2023 é o mais abrangente que já realizamos, e esperamos introduzir mais torneios terceirizados e campeonatos nacionais neste ano”, afirma Ray Ng, Head de Esports Ecosystem Lead da Moonton no M Summit. “Este é um começo emocionante para nós em um ano com muitos eventos, e estamos abertos a trabalhar com organizadores de torneios de base e desenvolvedores profissionais para oferecer oportunidades iguais para profissionais, fãs e jogadores apaixonados por esports”, acrescentou.

Serão mais de 170 times, 1600 partidas, 260 dias ao longo dos 12 meses de 2023. Confira quais torneios serão realizados em cada mês:

Janeiro: Campeonato Mundial M4

Fevereiro: Mobile Legends: Bang Bang Women’s Invitational

Fevereiro a abril: 1ª Etapa da MPL 2023 em: Brasil, Indonésia, Filipinas, Malásia, Cingapura, Camboja, Oriente Médio e Norte da África

Maio: SEA Games 2023

Junho: MSC 2023

Julho: World Cyber Games e Snapdragon Pro Series Challenge Mobile Legends: Bang Bang

Agosto a outubro :

: 2ª Etapa da MPL 2023 em: Brasil, Indonésia, Filipinas, Malásia, Cingapura, Camboja, Oriente Médio e Norte da África

Ligas Nacionais: MLSL (América Latina), NACT (América do Norte), TR (Turquia)

Novembro: ONE Esports MPL Invitational

Novembro a dezembro: Campeonato Mundial M5

Legal, né? Os torneios têm se tornado cada vez maiores, batendo recordes de audiência. E você, irá acompanhar algum?