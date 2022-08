Microsoft afirma que Sony paga por ‘direitos de bloqueio’ para manter jogos fora do Xbox Game Pass

E que eles impedem o crescimento do serviço

Desde a intenção da Microsoft em comprar a Activision Blizzard em janeiro por US$ 68,7 bilhões (R$ 346 bilhões), tem havido uma investigação por parte de órgãos responsáveis de regulamentação para evitar um monopólio. Agora foi revelado em documentos enviados para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão regulamentador de concorrência do Brasil, acusações sérias por parte da Microsoft.

Foi alegado que a Sony paga por “direitos de bloqueio” para impedir os desenvolvedores de adicionar seus jogos ao catálogo do Game Pass e a outros serviços de assinatura concorrentes. E não para por aí. Eles dizem que “a capacidade da Microsoft de continuar expandindo o Game Pass foi prejudicada pelo desejo da Sony de inibir esse crescimento”.

O chororô tem um ponto crítico: o receio por parte da Sony de que a Microsoft torne Call of Duty exclusivo e adicione os títulos da franquia ao Game Pass. Mas a resposta é óbvia para mim e para você. A Microsoft argumenta que não distribuir jogos como Call of Duty em lojas de consoles rivais “simplesmente não seria lucrativo” para a empresa. Acrescentaram ainda que “a inclusão do conteúdo da Activision Blizzard no Game Pass não prejudica a capacidade de outros jogadores competirem no mercado de distribuição de jogos digitais”.

Se as alegações da Microsoft sobre “direitos de bloqueio” são verdadeiras, não seria a primeira vez que a Sony usaria de recursos financeiros para bloquear desenvolvedores de jogos. A Sony reteve o crossplay do PS4 por anos e implementou um compartilhamento de receita de para os editores que queriam habilitar o crossplay em seus jogos.

A participação na receita multiplataforma da Sony forçou os editores a pagar royalties à Sony sempre que os jogadores do PlayStation contribuíssem com uma porcentagem maior para “compensar a redução na receita” da Sony permitindo o crossplay. Muito louco né?!

Tim Sweeney, o CEO da Epic Games, afirmou no ano passado que a Sony era a única detentora de plataforma que exigia essa compensação por crossplay.

Resumo da ópera: a Sony tá chorando por algo que ela sempre fez. Mas vamos esperar pelos próximos capítulos e torcer para que nós, que somos apaixonados por videogames, tenhamos novidades animadoras!