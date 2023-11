Live-action de The Legend of Zelda está em produção

A produção será cofinanciada pela Nintendo e pela Sony Pictures Entertainment, com a conta dividida em 50%

O relacionamento da Nintendo com o cinema continua firme. A empresa confirmou que está trabalhando em um live-action de The Legend of Zelda, que será dirigido por Wes Ball, conhecido por seu trabalho em Maze Runner e Reino do Planeta dos Macacos. A vaga de produtor não poderia ser de outro a não ser do Shigeru Miyamoto, que também trabalhou no filme do Super Mario Bros. Ao lado dele estará Avi Arad-san, que trabalhou em diversos filmes da Marvel nos últimos anos.



“Tenho trabalhado no filme live-action de The Legend of Zelda há muitos anos com Avi Arad-san, que produziu muitos filmes de grande sucesso. Levará algum tempo até que seja concluído, mas espero que vocês estejam ansiosos para vê-lo”, disse Miyamoto, em comunicado postado no X (antigo Twitter).

A Nintendo já havia declarado que gostaria de expandir os seus meios de entretenimento. “Ao produzir conteúdo visual de propriedade intelectual por si só, a Nintendo está criando novas oportunidades para que pessoas de todo o mundo acessem o mundo de entretenimento que a Nintendo construiu por diferentes meios, além de seus consoles de jogos dedicados”, declarou a empresa.

Em meados de 2015, houve boatos que esta produção estaria sendo feita em parceria com a Netflix, mas isso nunca foi confirmado.

Os fãs de uma das maiores franquias de jogos estão animadíssimos com essa notícia, e com certeza o dia de hoje será melhor por isso. Mesmo que a chegada dessa obra nos cinemas venha a demorar, ficaremos ansiosos até lá e de olho em cada novidade.