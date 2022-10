Game Pass gerou 2,9 bilhões de dólares e representa 18% da receita da Xbox

Análise sob a compra da Activision Blizzard continua trazendo detalhes sobre a empresa

Como sabemos, algumas informações acerca das investigações sobre a compra da Activision Blizzard por parte da Microsoft foram reveladas desde o início. A novidade é que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil (Cade) aprovou a compra. O interessante dessa transação — e o que sempre alegam — é que ela beneficiará os consumidores, já que o objetivo é adicionar mais títulos no xCloud, Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Em depoimento ao Cade, a Microsoft apresentou o faturamento do serviço, sem considerar o PC Game Pass, e constava 2,9 bilhões de dólares no ano fiscal de 2021, sendo de 30% e 40% de presença comparado aos seus concorrentes. Mesmo com o lucro na casa dos bilhões, o mercado ainda tem como cabeça a Sony. Na imagem divulgada, também é possível observar o faturamento da Nintendo e da Electronic Arts.

Esse número representa aproximadamente 18% da receita da Microsoft, levando em consideração somente assinaturas do console, não contando com micro-transações ou DLCs comprados através do serviço.

Se você, assim como eu, torce para que tudo seja o mais facilitado possível para nosso acesso, também deve estar muito feliz com a aprovação por parte do Cade. Isso só mostra o quanto o serviço é algo favorável para nós que amamos jogos. Mesmo não tendo um leque expressivo de jogos grandes, o Game Pass vem se tornando um queridinho por quem usufrui da assinatura. Obrigada, tio Phil!