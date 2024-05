Frequência Geek abre portal para este universo no YouTube

Chegou ao YouTube um novo programa que promete ser o ponto de encontro dos apaixonados por games, animes, quadrinhos e mangás: o Frequência Geek. Com um formato inovador que remete às tradicionais rádios, o podcast já está no ar e conquistando fãs com sua abordagem dinâmica e conteúdo de alta qualidade.

O Frequência Geek é o espaço ideal para os entusiastas da cultura geek. Em cada episódio, a bancada, composta por um apresentador e três comentaristas, mergulha em discussões profundas e informativas sobre os tópicos mais quentes do momento. Desde os lançamentos mais aguardados no mundo dos games até os animes que estão fazendo sucesso, passando pelos quadrinhos clássicos e as novas sensações do mangá, o podcast cobre tudo o que o público geek ama.

Mas o diferencial do Frequência Geek não para por aí. Após o bloco de discussões, o programa recebe convidados especiais, profissionais renomados dentro do universo geek de Brasília e do Brasil, que falam sobre seus trabalhos e compartilham suas experiências. Essas entrevistas exclusivas trazem um olhar único e pessoal sobre a indústria, oferecendo aos ouvintes a chance de conhecer mais sobre os bastidores e a mente criativa por trás de suas obras favoritas.

“O Frequência Geek surgiu da nossa paixão por essa cultura e do desejo de criar um espaço onde pudéssemos discutir e celebrar todos esses elementos que amamos. Todos os participantes acreditam que o Distrito Federal tem um potencial incrível para essa área. Já viu quantos eventos têm surgido? Os novos desenvolvedores que têm aparecido? Brasília é um celeiro para grandes obras, sejam nos games, nos quadrinhos ou nas animações”, diz Bruno Tibério, criador e apresentador do programa. “Queremos que nossos ouvintes se sintam parte de uma grande comunidade e que possam se aprofundar ainda mais nesse universo incrível.”

Com episódios novos lançados semanalmente, o programa acontece ao vivo todos os sábados, às 14h. O Frequência Geek já está disponível no YouTube e, em breve, estará em outras plataformas e mídias. O programa é uma ótima pedida tanto para os fãs de longa data quanto para os recém-chegados ao mundo geek.

Segundo Bruno Tibério, todo o conteúdo é relevante e divertido, além de ser acessível para todas as idades: “Cuidamos para criar um conteúdo que pessoas de todas as idades possam ouvir ou assistir. Muitos usam de linguagem imprópria para chegar ao grande público, mas mesmo com opiniões distintas, nos preocupamos em entregar um conteúdo seguro e de qualidade. Quando nos referimos a qualidade, não é apenas som e imagem que os estúdios da L2B nos proporcionam, é o todo.”

Primeiro episódio com Wenes Soares do Crie Seus Jogos

A bancada é composta pelo jornalista, repórter e radialista Bruno Tibério; pelo professor e incentivador do eSports na Capital Federal David Leonardo; pelo radialista Jota Júnior; e pelo desenvolvedor mineiro Gabriel Farias. As operações técnicas ficam por conta do profissional Victoriano Callado.

Além do programa, a equipe do Frequência Geek também cobre grandes eventos, mostrando o que Brasília tem de melhor no cenário.

Para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum episódio, inscreva-se no canal do Frequência Geek no YouTube e acompanhe as redes sociais do programa @frequenciageekoficial.

Para informações, entrevistas e parcerias, entre em contato com Bruno Tibério: