Feira IGXP Games começa nesta quinta-feira, com entrada gratuita

Nos dias 28, 29 e 30 de setembro, Brasília receberá a Feira IGXP Games. Aberta ao público, a feira, dedicada aos entusiastas da tecnologia e do universo dos videogames, será realizada no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.

O evento contará com uma gama de atrações, incluindo a presença de influenciadores, apresentações musicais, competições de cosplay e campeonatos de CS:GO, Street Fighter 6, Just Dance, League of Legends, Valorant e Mortal Kombat 9, com premiações em dinheiro. Tudo foi cuidadosamente planejado para superar as expectativas dos amantes da tecnologia e da cultura geek.

A Feira contará com a presença de Marco Ribeiro (@marcodub), dublador do Homem de Ferro (Marvel); shows da Banda Maverick Hunters, especializada em covers de músicas de jogos, temas de animes e cultura geek em geral; apresentação da personagem Batata (@_t.tata), especialista em animes e cosplay; e ainda um concurso cosplayer, com premiação em dinheiro, destinado aos participantes que desejam apresentar seus talentos.

Os interessados em participar das competições devem realizar as inscrições, de acordo com a categoria desejada, no site do evento. Confira as opções:

Arena gamer (PCs): com 20 máquinas, mais campeonatos de Lol, CS-GO e Valorant;

Arena gamer (console): com 8 videogames e TVs, mais campeonatos de Street Fighter 6 e Mortal Kombat 9;

Concursos K-pop: com categorias para atuações solo, em duplas ou em grupos;

Campeonato de Just Dance: o campeonato irá avaliar quem tem a melhor performance na dança;

Campeonato de robótica: torneio em que estudantes e professores aprendem conteúdos de física, química, biologia, matemática e linguagens;

torneio em que estudantes e professores aprendem conteúdos de física, química, biologia, matemática e linguagens; Torneio Arduino: um concurso de iniciação à engenharia, que visa mostrar aos seus participantes uma das várias facetas que essa modalidade pode adquirir, usando como principal motivador uma competição de robótica.

O IGXP Games Brasília é totalmente gratuito (com retirada de ingressos no Sympla) e com classificação indicativa livre. Os organizadores prometem um ambiente repleto de tecnologia, entretenimento, inovações e desafios. Idealizado pelo Instituto Líderes do Brasil (ILB) em colaboração com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI), a feira visa ampliar oportunidades de negócios e disseminar a cultura geek na capital do país.

Para um dos organizadores, Daniel Lamounier, o evento atende a uma demanda significativa no mercado brasiliense e contribui para a difusão da cultura gamer, que ainda sofre estigmatização, principalmente por parte das gerações mais antigas. “A IGXP Games é mais uma grande oportunidade para os fãs e curiosos por tecnologia e jogos eletrônicos poderem conhecer as últimas novidades do setor e se divertirem em um espaço criado especialmente para este público”, afirma.

O produtor do evento e empresário do segmento, Jeeffrie Jammes, conhecido como Jeef, reforça que a IGXP Games acontece para mostrar que o mercado gamer não é voltado apenas para diversão. “Eventos como esse conseguem trazer visibilidade e quebrar paradigmas sobre o tema. Quando se fala de games, ainda existe a desconfiança de que o universo seja apenas diversão. Porém, atualmente, o segmento é uma indústria extremamente lucrativa, e o Distrito Federal aparece como destaque no cenário nacional”, explica.

Ainda de acordo com Jeef, o DF tem empresas que são referência no segmento, tanto como desenvolvedores, quanto como escolas que capacitam mão de obra para essa indústria. “Diariamente, surgem instituições especializadas no ramo. As pessoas estão cada vez mais se profissionalizando neste segmento. É um mercado amplo que atende a todos, independentemente da idade”, conclui.

Serviço

IGXP Games Brasília

Datas: 28, 29 e 30 de setembro de 2023 (quinta, sexta e sábado)

Horários: das 10h às 20h

Local: Pavilhão do Parque da Cidade

Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso pelo Sympla

Programação completa e informações: https://www.igxpbrasilia.com / @igxp.oficial