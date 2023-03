Fãs de Fortnite precisam conhecer a Letiltz

Vem que eu te conto a história dela e trago uma entrevista com várias respostas legais:

Letícia do Carmo Passa é conhecida na roxinha e nas outras redes como Letiltz. Mas antes de ser nossa influencer de Fornai, ela trabalhou com Moda e Engenharia Civil, áreas em que é formada. Foi começando a criar conteúdo no finzinho de 2020, onde se encontrou e descobriu sua paixão.

Confira entrevista com a Letiltz:

Karol: Qual foi seu primeiro contato com os videogames?

Letiltz: Muito cedo! Eu não tinha videogames em casa, mas a gente jogava com o de outras pessoas. Acho que eu não tinha nem 3 anos e já ia para casa de amigos e primos para jogar. Mais tarde, minha irmã ganhou um Super Nintendo, e então eu comecei a jogar ainda mais. Depois vieram os PlayStations, tivemos todos até o 4. Depois migrei pro PC.

Quais jogos você jogava?

Além de Super Mario, eu era viciada em Donkey Kong. Acho que fechei todos! Mas eu gostava de todos os jogos, principalmente os de história.

E de onde surgiu o nome Letiltz? Já era seu apelido ou você criou?

Todos os meus amigos já jogavam no PC, foi quando migrei também. Começamos a jogar CS, depois de sair do Battlefield. Só que eu era muito estressada e tiltava muito! Eu começava a xingar, saía brava, deixa a galera lá, não queria nem saber. Ai um dia comecei a fazer live, só que no meu canal de consumidora. Eu gostava de assistir live, o Gal, o Alanzoka, os campeonatos… muita coisa. Mas meu nome era Letícia Passa, sempre usei esse, não tinha intenção de criar outro. Quando comecei com as lives, vi que esse nome não era tão… eu precisava de um nick. Fui pensando, mas não saía nada legal, porque já tinha muita Let.

Conversei com uma galera, e cada um começou a dar uma opinião. Foi quando um deles falou: “E que tal se fosse Letilt, por sempre estar tiltada, algo assim?”. Todo mundo começou a falar, e aí eu fui colocar no papel. Da primeira vez, escrevi com a letra S. Depois, sem querer, fiz com Z. Vi que ficou legal, e assim surgiu Letiltz.

Quando tudo isso começou a virar um sonho?

Durante a pandemia e o home office. Tinha um jogo que alguns dos meus amigos queriam comprar, e outros, não. Eu comprei e falei que iria convencer eles a comprarem, e abri uma live pra eles. A transmissão foi engraçada e, por algum motivo, umas pessoas seguiram meu canal naquele dia. Eu fiquei: “Por que tem gente seguindo isso? Eu não coloquei em nenhum lugar”.

Eu não conhecia nada essa época, mas as coisas foram se desenrolando. Então, abri outra live, e outra, e mais outra. Quando eu vi, havia cinco, seis, sete pessoas assistindo. Depois, começaram a me dar oi e conversar comigo. Chegou um momento em que eu estava fazendo live direto, já fazia parte da minha rotina diária. O canal começou a crescer. Meus amigos começaram a falar que eu tinha alguma coisa de diferente e que as lives eram engraçadas, eles gostavam de assistir. Foi quando eu comecei a entender que realmente eu tinha comigo algum talento pras lives que nem eu sabia.

Quando vi, passaram-se meses e eu já estava monetizando meu conteúdo e ganhando com a Twitch o que eu ganhava na CLT. Ainda não estava 100% dedicada nisso, mas já estava colhendo frutos legais. Mas também não estava me doando totalmente no outro trabalho. Foi quando tomei minha decisão e decidi correr atrás disso, de viver dos videogames. Era meu sonho — e quem não sonha com isso, né?! Foi um tiro no escuro, uma decisão difícil. Mas me planejei, falei pra mim mesma que ia fazer dar certo. Fiz uma reserva legal e saí do meu emprego fixo.

Qual foi o momento mais especial da sua carreira até agora?

A verificação da Twitch. É a meta de todo streamer. Parece que a gente começa a existir um pouco mais para a plataforma nesse momento, é muito especial. A parceria você bate, mas precisa aguardar a plataforma aceitar. Isso gera uma expectativa muito grande. Tive negativas antes na Twitch, mesmo com os requisitos batidos. Só depois de uma comunidade estabelecida e um cronograma certinho que eles foram me aceitar. O mais legal é que eu tive esse momento em live e comemorei com a galera! Foi uma conquista nossa, porque sem o público, não teria parceria. É um quentinho no coração que não consigo esquecer.

Como Fortnite se tornou o jogo principal da live?

Eu comecei a jogar no Zero Build, mas sempre fui uma pessoa de FPS. Battle Royale sempre foi um jogo que eu gostava, mas não me identifiquei com nenhum outro. Gostava do Fortnite, mas não da construção. Então, quando lançaram o modo sem construção, eu pensei: “É agora!”. E tem um moderador no meu canal, o Leo, que sabe muito sobre Fortnite, então uni o útil ao agradável, tinha uma pessoa disposta a me ensinar tudo. Por dois meses continuei fazendo lives de jogos variados, mas metade da live era Fortnite, e foi quando percebi que performava muito bem. A comunidade gostou do meu canal e eu gostava do jogo, então comecei a trazer mais. Também fazendo conteúdo nas redes também. Quando vi, estava fazendo live só de Fortnite. Ai consegui o código de apoio de criador da Epic e, mais tarde, virei parceira deles. Comecei a ganhar as skins com antecedência, conteúdo, e as coisas foram deslanchando de uma maneira que eu não conseguia mais sair do jogo.

O que você joga em off?

Eu jogo bastante Overwatch 2, gosto muito. Até o jogo morto eu ainda estava jogando, sabe? E quando tem algum jogo de história, algum hype, eu jogo também. Só não gosto de RPG. Gosto de coisa mais frenética, de emoção.

O que você pretende conquistar daqui pra frente?

Tenho algumas metas numéricas, como chegar a 50k de seguidores na Twitch e 100k no TikTok. Mas uma meta que seria muito importante pra mim, que talvez não venha esse ano, é ter um item dentro do jogo. É algo ambicioso. Para este ano, eu falo pra galera que eu queria estar ali na primeira estante da Twitch, algo que já foi muito distante, mas hoje estamos na média. Eu não achei que teria 300 pessoas diariamente para consumir isso, mas tenho. Então, o tempo vem me mostrando que talvez seja possível eu estar ali naqueles primeiros da Twitch. Essa é minha meta principal.

Você pode acompanhar as lives da Letiltz a partir das 13h lá na Twitch. Acompanhe ela também nas outras redes sociais. E nos conte lá no Instagram o que você achou do nosso bate-papo com a streamer!